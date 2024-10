Avaliações dos jogadores do USWNT: super-substitutos de Hayes, Horan e Sears inspiram vitória

Gols de Lynn Williams, Lindsey Horan e Emma Sears renderam uma vitória amistosa por 3 a 1 e a segunda vitória consecutiva da seleção feminina dos EUA sobre a Islândia.

Realizado no Geodis Park, em Nashville, Tennessee, no domingo, o jogo começou com muita posse de bola para o time da casa, que manteve 64,2% de posse de bola no primeiro tempo. No entanto, foi a Islândia quem abriu o marcador graças a um golo impressionante aos 31 minutos, na sequência de um canto de Karolina Vilhjalmsdottir.

Procurando alterar sua abordagem no meio do amistoso, a gerente do USWNT, Emma Hayes, respondeu fazendo algumas substituições impactantes.

Após o intervalo, Alyssa Thompson, Emily Fox e Horan entraram em campo. Pouco depois, Hayes trouxe Sophia Smith, Williams e Sears. As manobras táticas valeram a pena, levando ao empate de Williams aos 72 minutos e ao gol de Horan aos 76, além do gol de Sears aos 93.

Com uma vitória em mãos e uma seqüência invicta sob o comando de Hayes, o USWNT jogará seu terceiro amistoso neste mês, quando enfrentar a Argentina em Louisville, no Lynn Family Stadium, em Kentucky, no dia 30 de outubro.

Avaliação do gerente (escala de 1 a 10)

Emma Hayes, 8 anos – Sem medo de lançar números para frente no segundo tempo, Hayes foi destemida em suas substituições ofensivas que valeram a vitória. O treinador merece crédito não só por dar oportunidades aos jovens jogadores, mas também por ter conseguido quebrar um XI da Islândia que estacionou o autocarro ao longo dos mais de 90 minutos.

Classificações dos jogadores USWNT (0-10; 10 = melhor; 5 = média)

GK Casey Murphy, 5 – Murphy cometeu apenas um erro, mas ainda assim custou caro, depois que seu mau posicionamento permitiu que Vilhjalmsdottir chegasse ao fundo da rede no primeiro tempo.

DF Jenna Nighswonger, 6 – Embora não tenha tido muitos problemas defensivamente, no ataque esperava-se mais da jogadora que ocasionalmente ficava quieta contra a Islândia.

DF Emily Sams, 8 – Uma estreia impressionante para o jogador do Orlando Pride. Sams estava confiante e confortável com suas intervenções, o que a tornou uma presença confiável na retaguarda.

DF Emily Sonnett, 7 – Sonnet forneceu tackles importantes e mostrou liderança enquanto gritava ordens em defesa.

DF Casey Krueger, 6 – Um desempenho decente. Krueger ajudou a recuperar a posse de bola e mostrou a sua velocidade em ambos os flancos, mas também poderia ter sido mais preciso nos passes mais longos.

MF Mallory Swanson, 8 – Swanson comemorou sua 100ª internacionalização como a jogadora mais perigosa do primeiro tempo. O jogador de 26 anos foi uma figura dinâmica no ataque que acabou por passar para uma posição mais central na linha da frente.

MF Sam Coffey, 6 – Apesar de movimentar-se no meio-campo, Coffey às vezes era pego de surpresa quando precisava fechar os contra-ataques.

MF Korbin Albert, 6 – Conectou-se bem com o meio-campo, mas também não conseguiu criar o suficiente no terço final.

MF Yazmeen Ryan, 6 – Ryan não era tão perigoso quanto Swanson no flanco oposto e lutou para quebrar com eficácia a defesa da Islândia. Dito isso, ela fez bem em mudar de campo quando necessário e acertou alguns chutes.

FW Olivia Moultrie, 7 – Nada mal para um jogador que acabou de completar 19 anos. Moultrie tinha uma ótima conexão com o ataque e caiu para a esquerda depois que Swanson finalmente subiu. Um teto alto para o jogador que tem mais para dar.

FW Jaedyn Shaw, 6 – Shaw mostrou sua versatilidade de ataque por cima, mas não conseguiu influenciar o jogo no nível que normalmente faz no terço final. Hayes precisará descobrir a melhor posição para a estrela do San Diego Wave, de 20 anos.

As suplentes Lindsey Horan e Emma Sears levaram o USWNT à vitória sobre a Islândia no domingo. John Wilkinson/Fotos ISI/USSF/Getty Images

Substitutos (jogadores introduzidos após 70 minutos não recebem classificação)

MF Alyssa Thompson, 8 – O adolescente foi contratado no intervalo e se destacou na lateral esquerda. Alguma energia necessária do jogador que forneceu passes importantes e um chute que acertou a trave.

DF Emily Fox, 7 – Crédito ao lateral que teve que entrar em uma formação cada vez mais caótica e focada no ataque. Fox foi um distribuidor importante após ser substituído no intervalo.

MF Lindsey Horan, 8 – Horan foi um catalisador no avanço e marcou o gol que deu a liderança ao USWNT. É difícil pensar num melhor XI atual sem o capitão.

FW Lynn Williams, 9 – O que mais você poderia pedir à jogadora do Gotham FC que presenteou sua seleção com um gol e uma assistência em 35 minutos de jogo.

MF Emma Sears, 9 – Uma estreia dos sonhos no USWNT. Assim como Williams, Sears foi indiscutivelmente a heroína da noite com seu gol e assistência.

FW Sophia Smith, 7 – Excelente energia da figura marcante do Portland Thorns que arriscou com seus chutes. Tecnicamente falando, um desses chutes poderia ser uma assistência de hóquei para o gol de Williams.