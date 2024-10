Bad Bunny mostra apoio a Kamala Harris depois da piada sobre ‘lixo’ de Porto Rico no Trump Rally

No clipe, Kamala chama Trump sobre como ele administrou os recursos para Porto Rico após a passagem do furacão Irma em 2017… dizendo: “Ele abandonou a ilha, tentou bloquear a ajuda após furacões devastadores consecutivos e não ofereceu nada mais do que toalhas de papel e pinceladas.”

A postagem de BB é a primeira indicação real de quem ele está apoiando, com as eleições presidenciais chegando.

Ele deixou bem claro que não acha que Trump possa fazer nada por Porto Rico – um território dos Estados Unidos – ou pela comunidade porto-riquenha nos EUA… especialmente depois da campanha anti-Porto Rico de Hinchcliffe. “ilha flutuante de lixo” A piada no comício de Trump no Madison Square Garden no domingo foi outro golpe no alcance da campanha de Trump aos eleitores hispânicos.