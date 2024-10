Baker Mayfield brinca sobre não falar com Mark Andrews durante a temporada

TAMPA, Flórida – O quarterback do Tampa Bay Buccaneers, Baker Mayfield, se divertiu às custas do tight end do Baltimore Ravens, Mark Andrews, na quinta-feira, dizendo que seu ex-companheiro de equipe do Oklahoma Sooners não falará com ele, apesar do confronto entre os dois times na “segunda à noite”. Futebol.”

Escolhas do Editor

1 Relacionado

“Mesmo que Mark e eu sejamos melhores amigos, ele e eu não conversamos durante a temporada”, disse Mayfield brincando. “Ele é um estranho. Ele não consegue separar exatamente amizade e futebol, então ele luta com isso ano após ano. Portanto, há alguns meses em que somos amigos novamente. Mas, por enquanto, não .”

Mayfield e Andrews jogaram juntos por três temporadas em Oklahoma. Mayfield foi eleito o vencedor do Troféu Heisman de 2017 – concedido ao melhor jogador do futebol universitário (junto com o Prêmio Maxwell, o Prêmio Davey O’Brien e o prêmio Walter Camp) – e Andrews ganhou o Prêmio John Mackey, concedido ao melhor tight terminar no futebol universitário. Cada um deles tem placas próximas umas das outras dentro do Barry Switzer Center em Norman, Oklahoma, comemorando as conquistas. Mas Mayfield nem consegue obter uma resposta por mensagem de texto.

O quarterback dos Bucs, Baker Mayfield, chama o melhor amigo e ex-companheiro de equipe de OU, Mark Andrews (que ele verá na noite de segunda-feira), de “esquisito” e diz “ele não consegue separar exatamente amizade e futebol”. Ele também acredita que “mudou” porque “tem uma namorada muito séria”. 😂😂😂 pic.twitter.com/LFpLBA2irE -JennaLaineESPN (@JennaLaineESPN) 17 de outubro de 2024

“Isso dói. Isso fere meus sentimentos”, disse Mayfield, com uma sala cheia de repórteres rindo. “… Aquele cara estava no meu casamento e não quer falar comigo. Isso fere meus sentimentos.”

Mayfield, que saiu para caçar o Sasquatch em sua despedida de solteiro antes de se casar com sua esposa Emily em 2019, disse que Andrews foi mais do que um participante voluntário na busca pelo Pé Grande.

“Ele seria a isca.” Mayfield disse.

Mas ele disse que seu amigo mudou devido ao que Mayfield descreveu como uma “namorada muito séria” da embaixadora nas redes sociais, Elena Yates. O casal namora desde o verão de 2023.

“Algumas pessoas pensam que ele amoleceu”, disse Mayfield com uma cara séria. “Eu não sou uma dessas pessoas, mas as pessoas estão murmurando. Há rumores por aí.”

Quando questionado se isso incluía assistir ao filme “The Notebook”, Mayfield disse: “Ele assistiu repetidamente nos últimos seis meses.