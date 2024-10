Baker Mayfield responde aos jogadores do Texas posando com sua camisa

NOVA ORLEÃES, Louisiana – O quarterback do Tampa Bay Buccaneers e ex-aluno do Oklahoma Sooners, Baker Mayfield, disse no domingo que estava feliz por poder chamar a atenção dos jogadores e fãs do Texas Longhorns, apesar de não ter jogado contra eles desde 2017.

Os linebackers do Texas Anthony Hill Jr. e Barryn Sorrell plantaram uma bandeira dos Longhorns em sua camisa número 6 da faculdade no meio-campo depois de derrotar os Sooners por 34-3 no jogo anual Red River Rivalry no sábado. Hill também posou para uma foto no vestiário com a camisa de Mayfield, que tinha um grande buraco no meio. Ele postou a foto no X com a legenda: “O Texas não teme ninguém”.

Texas não teme ninguém pic.twitter.com/52g4gqyBel -Anthony Hill Jr (@ thegoatanthony1) 12 de outubro de 2024

Quando questionado sobre o incidente, Mayfield, que lançou quatro touchdowns e 325 jardas na vitória por 51-27 sobre o New Orleans Saints, disse: “[I’m] apenas um garoto de Austin, Texas, que foi para Oklahoma, venceu seus dois últimos jogos no Red River e ficou sem pagar aluguel por quase uma década.”

Não está claro por que os jogadores escolheram a camisa de Mayfield.

É possível que os jogadores do Longhorns estivessem realmente canalizando Mayfield – ele correu pelo Ohio Stadium em Columbus com a bandeira dos Sooners, plantando o meio-campo bem no “O” após uma vitória sobre o Ohio State em 2017. Mas não houve nenhuma camisa envolvida.

O desdém de Mayfield pelos Longhorns está bem documentado.

Ele disse aos repórteres em 2018: “Você veio para Oklahoma para vencer o Texas. Nasci e cresci em Austin. . Eu não ligo. [I] converse com o pessoal da NFL – eles dizem que preciso acalmar um pouco. Mas quando se trata do Texas, absolutamente não. Eu não suporto eles.”

Em 2016, Mayfield ajudou os Sooners a derrotar os Longhorns por 45-40, vestindo um chapéu de cowboy dourado – concedido ao vencedor do jogo anual – e correndo pelo campo com a bandeira OU depois de lançar três touchdowns naquele jogo.

“É especial para mim. Muito especial”, disse Mayfield após a vitória. “Esperei muito tempo para conseguir uma vitória contra esses caras.”

Ele então derrotou os Longhorns por 29-24 em 2017 com um touchdown de 59 jardas para o agora tight end do Baltimore Ravens, Mark Andrews, no quarto período, encerrando um desempenho de dois touchdowns depois que os Sooners perderam uma vantagem de 20 pontos.

Informações da Associated Press foram usadas nesta história.