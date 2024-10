Banco de Phillies derrubando 3B Alec Bohm para o jogo 2 do NLDS

FILADÉLFIA – Em busca de qualquer tipo de choque para um ataque em queda, o Philadelphia Phillies colocou no banco o jogador da terceira base do All-Star Alec Bohm para o Jogo 2 da Série da Divisão da Liga Nacional.

Bohm está saudável, mas desanimado depois de uma derrota por 0 de 4 na derrota por 6-2 no jogo 1 para o New York Mets, na qual ele bateu o capacete em frustração após outra rebatida vazia.

Edmundo Sosa é titular na terceira base no domingo contra o titular do Mets, Luis Severino.

“Eu queria colocar um pouco de energia na escalação com Sosa, ele é o nosso cara energético”, disse o técnico Rob Thomson antes do jogo 2. “Bohm não está balançando o taco muito bem, mas ele não é o único. só queria colocar Sosa lá.”

Bohm atingiu 0,280 nesta temporada com 15 home run, 97 RBIs e 44 duplas, mas desapareceu na reta final. Ele terminou a temporada regular com uma queda de 2 em 27 e – em uma amostra muito pequena – está 0 em 3 ao longo da vida contra Severino.

Ele é um rebatedor de pós-temporada de 0,222 na carreira (24 de 108) com dois home runs e 14 RBIs em 31 jogos.

Sosa atingiu 0,257 com sete home runs e 31 RBIs em 90 jogos nesta temporada.

“Ele vai lá e corre”, disse Thomson. “E acho que ele também energiza outras pessoas, e é disso que precisamos.”

Os Phillies precisam de mais do que um aumento de energia.

Eles precisam da escalação cara para começar a bater. O shortstop All-Star Trea Turner foi o pior infrator da pós-temporada da Filadélfia. Ele está 0 de 16 nos playoffs do jogo 5 da NL Championship Series da última temporada contra o Arizona Diamondbacks.

O defensor direito Nick Castellanos fez 1 de 4 com uma única em sua última rebatida no Jogo 1, encerrando uma seqüência de rebatidas na pós-temporada que começou no Jogo 2 do NLCS da temporada passada.

O fraco esforço dos Phillies na base no Jogo 1 contra o Mets fez com que eles desperdiçassem um início esplêndido do ás Zack Wheeler. Wheeler lançou uma bola de uma rebatida em sete entradas de shutout que não deram em nada depois que o bullpen implodiu na oitava entrada.

O segunda base Bryson Stott foi rebaixado para o quinto lugar na ordem, enquanto Sosa rebateu o oitavo.

Thomson disse que não havia mais nada além de substituir um rebatedor em dificuldades.

“No que diz respeito a um alerta, não, na verdade não”, disse Thomson. “Acho que esses caras estão bem cientes do que precisa ser feito. Não acho que eles precisem de um alerta, com certeza.”