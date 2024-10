Barcelona 4-0 Real Madrid (26 de outubro de 2024) Análise do jogo

Robert Lewandowski marcou duas vezes e Lamine Yamal marcou o terceiro gol para arruinar o primeiro Clássico de Kylian Mbappé, na vitória do Barcelona por 4 a 0 sobre o Real Madrid no sábado.

Lewandowski marcou após um excelente passe do mais recente talento juvenil do Barcelona, ​​Marc Casadó, aos 54 minutos e marcou o segundo gol três minutos depois para silenciar o Estádio Santiago Bernabéu.

Esses foram os gols 16 e 17 do atacante polonês nesta temporada, elevando sua melhor marca na liga para 14. Ele também acertou a trave.

Yamal fez a goleada aos 77 minutos, quando o fenômeno de 17 anos chutou de ângulo sobre o goleiro Andriy Lunin e se tornou o mais jovem artilheiro do Clássico. Raphinha se envolveu na festa bordô e azul ao se libertar com o Madrid avançando e acertar Lunin aos 84.

Mbappé teve um primeiro jogo frustrante contra o Barcelona com a camisa branca.

A estrela francesa foi repetidamente apanhada em impedimento pela defesa sincronizada do Barcelona e não conseguiu derrotar o guarda-redes suplente Iñaki Peña um-a-um, com a sua equipa a perder dois golos.

Hansi Flick, por sua vez, teve uma noite inesquecível no primeiro Clássico do treinador alemão.

O Barcelona abriu uma vantagem de seis pontos na liderança da LaLiga sobre o segundo colocado Madrid, após 11 rodadas.

Depois de quatro derrotas consecutivas no Clássico, os catalães conquistaram o primeiro triunfo sobre o Real Madrid desde Março de 2023 em grande estilo, com um desempenho clínico em que foram fiéis às ideias do treinador Flick de apostar com uma defesa agressivamente alta.

“Tivemos uma semana difícil, com jogos difíceis, mas sabíamos como fazer isso. Fizemos um grande jogo”, disse Casadó, um jogador desconhecido do time reserva até Flick o escolher para ser seu meio-campista, após sua impressionante partida.

Casadó foi um dos cinco jogadores locais que Flick colocou como titular, o mesmo XI que derrotou o Bayern de Munique por 4 a 1 na Liga dos Campeões, três dias antes. Um total de seis jogadores menores de 22 anos foram titulares no Barcelona, ​​liderados pelos jovens Yamal e Pau Cubarsí, de 17 anos, e não deram sinais de se intimidarem com o cenário.

Yamal ofuscou Mbappé neste verão, quando a Espanha derrotou a França a caminho da vitória no Campeonato Europeu, e ele fez isso de novo quando mostrou o toque final que faltava a Mbappé. Para completar, ele marcou seu belo gol com o pé direito supostamente “não tão bom”.

Mbappé foi impedido cinco vezes na primeira meia hora, enquanto o Barcelona pressionava alto. Vinícius Júnior, que protagonizou um duelo fascinante com Cubarsí, desperdiçou uma chance de ouro aos 21, ao chutar de perto da trave.

Peña foi questionado se estaria à altura da tarefa de substituir Marc-André ter Stegen, afastado há muito tempo devido a uma lesão no joelho. O seu forte desempenho, que incluiu duas defesas para negar o golo a Mbappé, foi o seu primeiro grande jogo na baliza pelo Barcelona.

“Nosso treinador disse que jogar em uma linha defensiva alta não era negociável”, disse Peña. “É arriscado jogar com uma linha de defesa tão alta, mas o esforço e trabalho de toda a equipa reflecte-se nas armadilhas de fora-de-jogo que estamos a criar”.

O gol de Raphinha confirmou seu grande avanço sob o comando de Flick. O atacante brasileiro, que atuou como capitão do Barcelona, ​​marcou 10 gols nesta campanha.

Informações da Associated Press e da Reuters contribuíram para este relatório.