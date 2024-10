Barcelona contrata Wojciech Szczęsny após lesão de Ter Stegen

Wojciech Szczęsny completou a sua surpreendente transferência para o Barcelona para ajudar a gerir a crise de guarda-redes do clube catalão, após a lesão de longa duração de Marc-André ter Stegen.

“O FC Barcelona e Wojciech Szczęsny chegaram a um acordo para que o guarda-redes ingresse no clube até 30 de junho de 2025”, lê-se no comunicado do clube.

“O guarda-redes polaco chega ao Clube em circunstâncias invulgares, mas não há dúvida de que o seu currículo fala por si.

“Durante a sua carreira, que parecia ter chegado ao fim no Verão, jogou em clubes de topo como Arsenal, Roma e Juventus desde que deixou a sua cidade natal, Varsóvia, aos 16 anos”.

Szczęsny, de 34 anos, aposentou-se do futebol após o Campeonato Europeu, mas disse ao Diario Sport na última quarta-feira que consideraria uma transferência para o Barça, dado o tamanho do clube e sua história.

A ESPN revelou anteriormente que o Barça tentaria contratar um agente livre para competir com o goleiro reserva Iñaki Peña, depois que Ter Stegen rompeu um tendão no joelho.

O antigo internacional polaco, Szczęsny parecia ter terminado a sua carreira no clube da Juventus, tendo anteriormente jogado pelo Arsenal na Premier League e pela Roma por empréstimo.

Wojciech Szczęsny saiu da aposentadoria para assinar pelo Barcelona. Valerio Pennicino/Getty Images

Peña, que disputou 17 jogos pela equipa principal na temporada passada, quando Ter Stegen esteve ausente devido a um problema nas costas, substituiu o internacional alemão quando este foi eliminado pelo Villarreal.

O jogador de 25 anos manteve as luvas na vitória de quarta-feira por 1 a 0 na LaLiga sobre o Getafe, no Estádio Olímpico, e na derrota por 4 a 2 para o Osasuna, no sábado, antes do confronto do Barça na Liga dos Campeões com o Young Boys, na terça-feira.