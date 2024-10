Barcelona diz que oferta de verão de US$ 270 milhões por Lamine Yamal foi rejeitada

O presidente do Barcelona, ​​Joan Laporta, disse que o clube recusou uma oferta no valor de 270 milhões de dólares (250 milhões de euros) pelo atacante Lamine Yamal no verão.

Laporta não revelou quem queria contratar Yamal, mas vários relatos sugeriram que o Paris Saint-Germain havia escalado o adolescente para substituir Kylian Mbappé, que ingressou no Real Madrid no início deste ano.

Laporta fez a revelação ao defender a decisão do Barça de dispensar a saída de alguns jogadores, negando que os problemas financeiros do clube o tenham forçado a agir em determinadas situações.

“Há quem pense que temos [transferred players] para equilibrar as contas”, disse Laporta em entrevista ao canal de televisão interno do Barça. “Mas não é o caso. Os jogadores que saíram saíram por motivos desportivos.

“[Ousmane] Dembélé, [Marc] Guiu… eles não terão coisas tão boas como as que tiveram no Barça em qualquer outro clube.

“Sabemos o que estamos fazendo no mercado de transferências. Queremos que aqueles que são os melhores e que querem estar aqui fiquem – e mostramos isso.

“Um clube veio ter comigo para contratar Lamine por 250 milhões de euros e eu disse não.”

Desde que fez sua estreia no time principal, aos 15 anos, em 2023, Yamal se tornou titular regular do clube e da seleção.

O jovem de 17 anos já disputou mais de 60 jogos pelo Barça e desempenhou um papel fundamental na vitória da Espanha no Campeonato Europeu no verão passado.

Lamine Yamal, que ajudou a Espanha a conquistar o Campeonato da Europa deste Verão, está actualmente afastado dos relvados devido a uma distensão num tendão da coxa. Alex Caparros/Getty Images

Em entrevista à ESPN esta semana, Cesc Fabregas classificou Yamal como o maior talento do futebol mundial, mas já existem preocupações sobre sua exposição ao futebol sênior.

O meio-campista do Barça, Pedri, sofreu problemas de lesão desde que disputou o Campeonato Europeu e os Jogos Olímpicos com a Espanha no verão de 2021 e há o desejo de evitar uma situação semelhante com Yamal.

Uma disputa entre clubes e países ameaçou estourar esta semana, quando o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, disse que a responsabilidade deveria recair sobre os clubes para descansar os jogadores – não as seleções nacionais – mas uma discussão foi evitada quando Yamal retornou ao Barça depois de pegar uma distensão no tendão da coxa no jogo da Espanha contra a Dinamarca.

“São os clubes que pagam aos jogadores”, lembrou Laporta a De la Fuente. “Você tem que manter isso em mente. [De la Fuente] proclama [Spain] só os temos para um jogo por mês, muito bem, mas pagamos aos jogadores.

“Não queremos que se repita o que aconteceu com Pedri. Fazer Lamine jogar [against Denmark] foi imprudente. Claro que defendemos os nossos interesses e eles compreenderam o nosso planeamento e o que o jogador sentia.

“Lamine é uma grande personalidade e no final foram aplicados os critérios corretos.”

Yamal voltou a Barcelona no domingo, ficando de fora da vitória da Espanha sobre a Sérvia na terça-feira, e está classificado como substituto para o jogo da LaLiga de domingo contra o Sevilla.

No entanto, o Barça espera que ele esteja bem para os jogos que se seguem, contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, e fora, contra o Real Madrid, pelo campeonato, no dia 26 de outubro.

Yamal marcou cinco gols e marcou mais cinco em 11 partidas pelo Barça nesta temporada, fazendo parte dos três atacantes mais produtivos nas cinco principais ligas da Europa, ao lado de Raphinha e Robert Lewandowski.