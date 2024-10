Barcelona revela logotipo do Coldplay para Clássico x Real Madrid

O logotipo do Coldplay adornará a camisa do Barcelona durante o Clássico de 26 de outubro contra o Real Madrid, conforme mostrado por Lamine Yamal. Barcelona FC

O Barcelona anunciou que o logotipo do Coldplay estará estampado na frente da camisa do clube durante o torneio masculino. Clássico contra o Real Madrid em 26 de outubro (transmissão ao vivo na ESPN+) como parte de um acordo de patrocínio contínuo com o Spotify.

A banda britânica, um dos grupos musicais mais populares de todos os tempos, também estará na camisa feminina da partida da Liga F contra o Eibar, no dia 2 de novembro.

Além das camisetas, Spotify, Barça e Coldplay também estão lançando uma coleção de produtos de estilo de vida de edição limitada, incluindo camisetas, moletons e cachecóis.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Coldplay será o quinto artista a criar uma camisa especial para o Barça, seguindo nomes como Drake, Rosalía, Karol G e The Rolling Stones.

O logotipo, que é uma série de luas inspiradas no novo álbum do grupo, intitulado “Moon Music”, substituirá a marca Spotify na frente das camisas do Barça.

O Coldplay tem um lugar querido na história recente do Barça, com Pep Guardiola usando a música “Viva la Vida” da banda como trilha sonora de um vídeo motivacional mostrado aos jogadores antes da final da Liga dos Campeões de 2009, vencida contra o Man United.

A faixa posteriormente ganhou maior importância entre os torcedores, enquanto os membros do Coldplay (Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion) já foram convidados para sessões de treinamento na base do clube em Sant Joan Despí.

Em 2023, a banda também fez uma série de shows com ingressos esgotados no Estádio Olímpico da cidade – que se tornou a casa temporária do Barça no final daquele ano para permitir a reconstrução do Camp Nou.

Os shows contaram com a presença de jogadores do passado e do presente do Barça, incluindo Lionel Messi, com espectadores distraídos gritando o nome do atacante argentino em um momento em que um retorno ao clube catalão não estava completamente descartado antes de sua transferência para o Inter Miami CF.

Logotipos dos Rolling Stones, mostrados aqui, assim como Drake, Karol G e Rosalía já apareceram na camisa do Barcelona anteriormente. Alex Caparros/Getty Images

O Barça espera desesperadamente que a história compartilhada com o Coldplay lhes traga alguma sorte quando vestirem as camisas especiais contra o Madrid no próximo fim de semana.

A primeira colaboração deles foi com o rapper canadense Drake e terminou em derrota para Los Blancos no Clássico em outubro de 2022.

Uma vitória seguida no próximo Clássico quando o logotipo “Motomami” de Rosalía adornava as camisas do Barça, mas derrotas consecutivas na LaLiga para o Madrid seguiram-se como parte de colaborações com os Rolling Stones e, no início deste ano, Karol G.

A seleção feminina teve melhor sorte. Eles não faziam parte da parceria com Drake, mas venceram Real Madrid, Sevilla e Villarreal vestindo as camisas da edição especial Rosalía, The Rolling Stones e Karol G.