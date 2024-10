Barulho do Villa Park ‘machuca meus ouvidos’ na vitória sobre o Bayern – Emi Martínez

BIRMINGHAM, Inglaterra – O goleiro do Aston Villa, Emiliano Martínez, disse que a multidão foi a mais barulhenta que ele já ouviu no Villa Park depois de ajudar seu time a vencer o Bayern de Munique por 1 a 0 na Liga dos Campeões na noite de quarta-feira.

O chute de longa distância de Jhon Duran aos 79 minutos foi suficiente para dar ao Villa uma vitória memorável sobre o Bayern de Munique de Vincent Kompany, naquela que foi a primeira partida europeia de alto nível do anfitrião no Villa Park em 41 anos.

O Bayern teve a maior posse de bola e teve chances de empatar a partida no final, mas Martinez defendeu de forma brilhante para desviar uma cabeçada de Harry Kane à queima-roupa. E no pós-jogo, o campeão argentino da Copa do Mundo prestou homenagem aos torcedores e dedicou a vitória a eles.

“Este é o Villa Park mais barulhento que ouvi desde que entrei no clube, isso é certo”, disse Martinez. “Em algum momento, meus ouvidos estavam doendo. Adoro jogar aqui. Adoro os torcedores. Esta é uma vitória para eles.”

Embora as defesas brilhantes de Martinez no final tenham preservado os três pontos, eles tiveram que agradecer ao incrível ataque de Duran por uma vitória famosa. O gol veio quando um passe longo de Pau Torres dividiu a defesa do Bayern e Duran acertou um chute de primeira de 30 metros que passou por cima da cabeça do goleiro Manuer Neuer. Neuer era frequentemente posicionado fora de sua área quando o Bayern atacava, e Unai Emery revelou no pós-jogo que Villa identificou isso como uma área de oportunidade.

“Quando Duran recebeu a bola, ele chutou rápido”, disse Emery. “Na análise falávamos muito sobre como o posicionamento habitual de Neuer, [and how it is] sempre alto. Falei com meus assistentes técnicos sobre como arremessar [first time]e ele tinha isso em mente.”

Duran teve um talento incrível para marcar gols no final do Villa nesta temporada. Ele tem quatro na Premier League nesta temporada, três deles garantindo vitórias importantes para o Villa. Emery colocou Ollie Watkins no ataque contra o Bayern, e ele jogou 70 minutos antes de ser substituído pelo vencedor da partida.

O técnico do Villa disse que ter dois atacantes em boa forma é uma dor de cabeça bem-vinda, com Watkins também se destacando pelo Villa.

“Para minha gestão é um desafio, pois tenho que conseguir o melhor [out of the players]”, disse Emery. “É um bom problema para o time, já que tenho um atacante – Watkins, ele joga em um nível superior, e um jovem jogador que está desenvolvendo seu talento e quer estar no 11º lugar. feliz com esta situação.

“Foi importante que Watkins fizesse o trabalho nos 70 minutos e Duran, de diferentes maneiras, jogador fresco, marcasse o gol para vencer a partida. [have] jogaram juntos e vão jogar juntos.”

O Villa venceu os dois jogos da Liga dos Campeões até agora, tendo também derrotado o Young Boys por 3 a 0, e Emery disse que seu time almeja uma das oito primeiras posições na fase de grupos da competição, o que daria ao Villa a qualificação direta para a fase eliminatória sem a necessidade de um Pague.

“Estou muito orgulhoso de tudo em torno do Aston Villa”, disse Emery depois.

Para os visitantes, eles tiveram muitas chances, mas foram frustrados por Martinez e algumas defesas brilhantes de Villa. Apesar da derrota, Kompany disse que isso teria pouco impacto a longo prazo nas perspectivas de seu time na Liga dos Campeões.

Foi uma noite de muita nostalgia no Villa Park, já que os dois se enfrentaram na final da Copa da Europa de 1982, partida que o Villa venceu por 1 a 0. Mas Kompany disse que tais lembranças não têm relação com a partida de quarta-feira.

“Quando se trata de ganhar e perder, não é necessário o contexto de tantos anos”, disse ele. “Perdemos o jogo, o jogo tem histórias próprias. Tivemos grandes chances e eles tiveram um momento, e nesse momento marcaram um gol. Entendo a ocasião do adversário, mas não decide a Liga dos Campeões hoje.”

E tendo visto seu time marcar apenas um gol nas últimas duas partidas – no empate em 1 x 1 com o Bayer Leverkusen – Kompany minimizou qualquer preocupação com o recente desperdício na frente do gol.

“Em dois jogos contra equipas que considero bem, sofremos poucas oportunidades”, disse Kompany. “O que normalmente fazemos tão bem é marcar gols, por uma razão ou outra, tem sido [against the] bar ou post, mas com a equipe que temos não vejo isso como tendência. Foi exatamente o que aconteceu esta semana.

“Se nos concentrarmos no nosso próprio trabalho, ainda venceremos muitos jogos.”