Basquete fantasia: cinco batalhas de posição para assistir durante a pré-temporada da NBA

À medida que a NBA se prepara para um emocionante campo de treinamento e pré-temporada, os gerentes do basquete fantasia precisam prestar atenção especial a uma série de batalhas por posições-chave em toda a liga.

Quem ganha e perde essas competições por um trabalho inicial – e mais minutos – contribui muito para determinar o valor da fantasia desses jogadores.

Ao contrário da NFL, onde as competições de posição geralmente giram em torno da execução de jogadas ou pacotes específicos, as batalhas do basquete pelo tempo de jogo são muito mais matizadas. No hardwood, o sucesso não depende apenas das habilidades individuais, mas também do relacionamento e da compatibilidade que o jogador tem com os companheiros de equipe.

Com a poeira baixando em um período de entressafra movimentado, cheio de mudanças de escalação e movimentação de jogadores, essas batalhas de posição iminentes prometem adicionar uma camada de intriga à medida que entramos na temporada de draft do basquete fantasia.

Aqui estão aqueles que os gerentes de fantasia precisam observar de perto até a noite de estreia, em 22 de outubro.

Armador do Detroit Pistons: Jaden Ivey, Malik Beasley

Esta intrigante batalha de defesa depende de quem jogará ao lado do armador Cade Cunningham. Ivey, um dos cinco primeiros escolhidos no draft de 2022 da NBA, é um jogador extremamente talentoso. Na última temporada, ele teve média de 15,4 PPG, 3,4 RPG e 3,8 APG. É rápido com a bola, excelente na transição e assertivo no aro. No entanto, seu tiro de perímetro é uma área que precisa ser melhorada.

Essa é uma das razões pelas quais os Pistons contrataram Malik Beasley nesta entressafra. Beasley é um arremessador letal de 3 pontos que pode atacar quando está na zona. Ele atingiu o recorde de sua carreira de 42,0% além do arco na última temporada, com média de 11,3 PPG, 3,7 RPG e 1,4 APG. Beasley também marcou 10 ou mais pontos em 41 de seus 79 jogos com o Bucks na temporada passada, ultrapassando os 20 pontos nove vezes.

Ivey é a opção de fantasia superior, e esta pode ser uma temporada decisiva para ele em Detroit, mas primeiro teremos que ver se ele emerge como titular.

Armador do Oklahoma City Thunder: Luguentz Dort, Alex Caruso

Embora Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams e Chet Holmgren sejam titulares garantidos nesta temporada, a posição de armador é menos certa depois de algumas mudanças fora de temporada. Dort e Caruso são os favoritos para a posição.

Dort pode estar na pista porque já conhece o sistema do Thunder e tem uma química sólida com seus companheiros. No entanto, o Thunder negociou por Caruso neste verão e espera mantê-lo além do contrato atual, que expira após esta temporada. Além disso, se o Thunder usar o premiado agente livre Isaiah Hartenstein como centro inicial, deslizando Holmgren para o atacante e Williams para o atacante pequeno, isso pode ser um bom presságio para Caruso se a equipe procurar ter outro distribuidor na quadra ao lado do SGA.

Dort e Caruso desempenharão papéis significativos na rotação do Thunder, tornando-os relevantes nas ligas de fantasia nesta temporada, mas quem quer que ganhe o cargo inicial provavelmente terá vantagem no valor de fantasia.

Ala-armador do Sacramento Kings: Keon Ellis, Kevin Huerter, Malik Monk

De’Aaron Fox, DeMar DeRozan, Keegan Murray e Domantas Sabonis são titulares deste talentoso e veterano time dos Kings. A grande questão agora é quem o técnico Mike Brown nomeará como armador do Sacramento.

Muitos olhares estão voltados para Ellis, que tem trabalhado como titular enquanto os Kings se preparam para a abertura da pré-temporada na quarta-feira contra o Golden State Warriors. No entanto, a competição real não vai esquentar até que Huerter, atualmente se recuperando de uma cirurgia no ombro, seja liberado para atividades de contato total. O especialista de 3 pontos de 1,80 metro colocou 10,2 PPG, 3,5 RPG e 2,6 APG em 24,5 MPG na última temporada, mas teve dificuldades em trechos.

Ellis teve média de apenas 17,1 MPG na temporada passada, mas apresentou números sólidos com 12,7 pontos, 5,1 rebotes e 3,5 assistências a cada 40 minutos. Além disso, ele é um forte defensor e arremessador subestimado, ostentando uma porcentagem de arremessos de 46,1% e uma porcentagem de 3 pontos de 42,2%.

Não vamos esquecer Monk também. Ele terminou como vice-campeão do prêmio de Sexto Homem do Ano na temporada passada, o que pode mantê-lo nessa função novamente nesta temporada como ataque instantâneo fora do banco. No entanto, Monk falou nesta entressafra sobre querer começar depois de assinar novamente com os Kings.

Centro do Utah Jazz: Walker Kessler, John Collins

Esta batalha é intrigante porque apresenta um dos principais bloqueadores de chutes da liga, Kessler, e um talentoso veterano comprovado, Collins.

Kessler caiu na última temporada em seu segundo ano na liga, vendo sua pontuação, rebotes e FG% caírem em sua impressionante campanha de estreia. Ele teria aumentado durante a entressafra, o que pode ou não ser positivo.

Por outro lado, Collins teve um ano sólido com o Jazz, com média de 15,1 PPG, 8,5 RPG, 1,1 APG e 1,0 BPG em 27,9 minutos por jogo após a troca com os Hawks.

Esta é uma decisão difícil que pode depender do desempenho de cada um durante a pré-temporada.

Armador do Golden State Warriors: Brandin Podziemski, De’Anthony Melton, Buddy Hield

Com Klay Thompson agora no Dallas Mavericks, uma frase quase inacreditável de escrever, os Warriors têm perguntas a responder sobre a guarda de tiro. Eles também têm inúmeras opções sólidas; Podziemski, Melton e Hield têm diferentes conjuntos de habilidades e atributos.

Podziemski se tornou um novato na temporada passada, quando Chris Paul se machucou e fez o papel de um cara da cola com sua habilidade de distribuir, rebater, marcar faltas e se apressar. Esse é o tipo de coisa que chama a atenção da comissão técnica, mas também fica bem servido no banco de reservas.

Melton pode ajudar em ambos os lados da bola e certamente tem vantagem de experiência sobre Podz. Ele fez 2,0 3PG em cada uma das duas últimas temporadas com o Philadelphia 76ers e também teve média de 1,6 SPG em cada uma dessas temporadas.

Hield jogou 84 jogos na temporada regular pelo 76ers e Indiana Pacers na temporada passada e, embora tenha lutado com seus arremessos nos playoffs, ele é uma ótima opção para este time do Warriors como um arremessador de 3 pontos com 40% de carreira.