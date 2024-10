Basquete fantasia: níveis de draft Roto/categoria por posição

A análise deste artigo provou uma coisa sem sombra de dúvida: Victor Wembanyama é um alienígena. Da melhor maneira possível.

Eu compilei essas classificações com base em minhas projeções para toda a temporada dos quase 400 jogadores potencialmente rotativos na NBA para a próxima temporada. As classificações de aros de fantasia baseadas em categorias são diferentes das baseadas em pontos, com menos ênfase no volume puro, mais benefícios para categorias de contagem especializadas, como bloqueios, roubos de bola e arremessos de 3 pontos, e mais punição para arremessos ineficientes do campo ou da linha.

O valor de uma contribuição numa determinada categoria irá variar com base na escassez da contribuição. Por exemplo, há muito menos roubos do que assistências, então o peso de cada roubo médio de um jogador contribuirá mais para a classificação de sua categoria do que cada assistência.

Faz sentido?

A categoria com maior volume é a de pontos, portanto cada ponto individual marcado conta menos para essas classificações. E a categoria com menor volume é a dos tocos, então cada toco vale um pouco de peso no ranking.

Você verá esse fenômeno acontecendo tanto no Top 150 Roto quanto no Ranking de Categoria, bem como aqui nos níveis de categoria. É fácil ver que os bloqueadores de chutes como um todo se classificam significativamente melhor nos níveis de categoria do que nos níveis baseados em pontos. E, de modo geral, você notará que especialistas defensivos ou arremessadores de 3 pontos se sairão relativamente melhor e jogadores que geram volume em pontos, rebotes e/ou assistências se sairão relativamente pior em classificações de categoria do que em classificações baseadas em pontos.

Então, como isso prova que Wemby é um alienígena?

Ele já projeta um grande volume de pontos e rebotes, e até dá algumas assistências para um grande homem. Mas ele também arremessa com porcentagens sólidas a boas, derruba seu quinhão de cestas de 3 pontos e tem potencial para liderar todos os grandes homens em roubos de bola também. Ah, sim, e parece que ele vai liderar a liga em tocos… por muito… em todas as temporadas até se aposentar.

Junte tudo isso e a projeção de classificação baseada em categorias de Wemby está literalmente fora dos gráficos. A diferença entre sua pontuação projetada na categoria e as de Luka Doncic e Nikola Jokic, segundo e terceiro no ranking, é tão grande quanto a diferença entre Doncic e o jogador classificado em 38º… que terminou no Tier 4.

Portanto, Wemby não apenas poderia obter seu próprio nível nessas classificações. Wemby poderia estar sozinho no Nível 1… então o Nível 2 estaria vazio… então o Nível 3 também estaria vazio. Então, no nível 4, você poderia finalmente conseguir Doncic e Jokic e os outros melhores produtores da categoria em basquete de fantasia.

Eu te disse. Wemby é um alienígena absoluto no universo do basquete de fantasia. Ele pode participar de uma temporada de contribuições de categoria nunca vistas desde “Space Jam”.

A seguir está minha divisão de jogadores em níveis, por posição, com base em minhas projeções de pré-temporada. Vale a pena ver como eu divido as coisas, mas no final das contas você obterá o máximo benefício ao dedicar alguns minutos para si mesmo e dividir os jogadores em seus próprios níveis com base em sua própria avaliação. Você ficaria chocado com o quanto um pequeno exercício como esse pode fazer para prepará-lo para o draft e com o quanto esse exercício de 20 minutos poderia diferenciá-lo dos outros gerentes de equipe da sua liga.

Armador

As camadas superiores estão cheias de mais armadores do que qualquer outra posição, com apenas centros ainda próximos. Quatro armadores residem no nível 1, com o forte arremesso de 3 pontos de Trae Young, além de seu potencial de vantagem de 30-10, garantindo-lhe uma vaga no nível junto com Doncic, Shai Gilgeous-Alexander e Tyrese Haliburton. LaMelo Ball tem vantagens de nível 1 e espera retornar a esse nível depois de perder grande parte das últimas duas temporadas devido a lesões no tornozelo, tornando-o a proposta de maior risco-recompensa entre os armadores perto do topo do draft. Damian Lillard é outro jogador que busca se recuperar nesta temporada, com esperança de que o Ano 2 do Bucks esteja mais próximo de seu nível habitual. D’Angelo Russell terminou no nível 4, significativamente melhor do que sua colocação em classificações baseadas em pontos, em grande parte porque ele acerta muitos arremessos de 3 pontos. Immanuel Quickley, Darius Garland e Coby White são todos jovens guardas com vantagem no nível 5. No nível 7, encontramos nosso primeiro novato no Castelo Stephon.

Guarda de tiro

Donovan Mitchell, com seu alto volume de arremessos de 3 pontos e roubos de bola, dá o salto para se juntar a Anthony Edwards no nível mais alto. Jalen Green é um jovem jogador que parece pronto para dar o salto nesta temporada, o que lhe valeu uma vaga no Nível 2. Derrick White é um dos, senão o melhor guarda bloqueador de chutes da NBA, o que ajudou a impulsioná-lo até o Nível 3. O nível 4 poderia ser renomeado como “From Downtown”, com Klay Thompson se juntando a Buddy Hield, Donte DiVincenzo, Anfernee Simons e Zach LaVine em uma brigada de tiro de 3 pontos. Apesar de seu potencial tentador para ficar entre os líderes da liga da NBA em pontos por jogo, Cam Thomas caiu para o nível 6 nesta classificação porque, historicamente, não contribuiu muito para nenhuma categoria além de marcar. Sua eficiência de pontuação, já relativamente baixa para o alto volume de chutes, também pode ser prejudicada nesta temporada se as defesas adversárias decidirem apostar mais nele como opção principal.

Avançado pequeno

O atacante pequeno é outra posição escassa no topo, fora dos jogadores elegíveis para múltiplas posições, com Jayson Tatum solo no nível 1 e Scottie Barnes se juntando a LeBron James no nível 2. O nível 3 é composto apenas pelos dois atacantes que costumavam começar juntos pelo Clippers, mas Paul George se juntou ao 76ers e não jogará mais ao lado de Kawhi Leonard. A quarta camada contém o MVP das finais Jaylen Brown, bem como Mikal e Miles Bridges. O nível 5 contém três jovens jogadores com tipos de corpo semelhantes, como atacantes longos que podem arremessar à distância, com Brandon Miller, do segundo ano, ostentando o teto mais alto ao lado dos veteranos da NBA Michael Porter Jr. Existem alguns veteranos com grandes nomes nas camadas posteriores devido à sua relativa falta de categorias defensivas e arremessos de 3 pontos, com Jimmy Butler se juntando a Brandon Ingram na camada 6 e DeMar DeRozan como atração principal da camada 7.

Avançando

Assim como nos níveis baseados em pontos, Giannis Antetokounmpo é o único jogador cuja posição padrão é atacante no Nível 1. Kevin Durant também está em uma missão solo no Nível 2, antes do Nível 3 nos dar dois jovens artilheiros com jogos florescentes em Paolo Banchero e Lauri Markkanen. O novo suposto grande homem dos Timberwolves, Julius Randle, é acompanhado por dois novatos chamados Jalen no Nível 4: Jalen Johnson e Jalen Williams. Zion Williamson e Pascal Siakam, dois jogadores altamente cotados em ligas baseadas em pontos, caíram para o nível 5 devido à relativa falta de categorias defensivas e arremessos de 3 pontos. Por outro lado, jogadores como PJ Washington, Keegan Murray e Draymond Green no Tier 6… bem como Jabari Smith Jr. no Tier 7… todos subiram um ou dois níveis no ranking da categoria devido às suas forças relativas. nessas mesmas categorias defensiva e de longa distância.

Centro

A posição central é mais ajudada nas classificações de categoria em comparação com a baseada em pontos, já que o centro é onde residem a maioria dos bloqueadores de chutes e arremessadores de alta eficiência em campo. Os artilheiros de alto volume no centro também são relativamente bons arremessadores de lances livres, evitando o velho fenômeno Shaq de lances livres perdidos em grande volume, tornando um jogador estrela impossível de jogar em ligas de categoria. Joel Embiid e Anthony Davis estão abaixo do nível superior de Wemby e Jokic, já que as preocupações com a durabilidade os tornam arriscados na primeira rodada. Os chutes bloqueados de Chet Holmgren também o levaram ao nível 2, e o suposto papel maior de Karl-Anthony Towns em sua posição central natural o impulsionou para esse nível também. Os níveis 3 e 4 estão cheios de bloqueadores de chutes, alguns dos quais também arremessam a cesta de 3 pontos, como Jaren Jackson Jr. e Brook Lopez, o que os impulsionou na classificação para níveis semelhantes como jogadores famosos sem esses elementos em seu arsenal, como Alperen Sengun e Nikola Vucevic. Há mais centros novatos nesta lista do que em qualquer outra posição devido em grande parte às suas contribuições defensivas esperadas, com Donovan Clingan no Nível 6 e Zach Edey e a segunda escolha geral Alex Sarr no Nível 8.