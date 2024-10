Basquete fantasia: quatro tendências preliminares que você precisa conhecer

Tenho feito muitos rascunhos simulados em preparação para a próxima temporada de basquete fantasia e vi algumas tendências que podem ajudá-lo na preparação para o grande dia do draft de basquete fantasia.

Aqui estão quatro que se destacam.

Escolha uma das quatro primeiras ou vá por último

Eu absolutamente amo as quatro primeiras escolhas nos draft deste ano. Não importa a ordem em que você os coloca, fica bom; Victor Wembanyama, Nikola Jokic, Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander. Adoro conseguir uma escolha entre os quatro primeiros e depois apoiar uma dessas estrelas da fantasia com outra estrela de qualidade no final da segunda rodada.

No último mock draft da ESPN (oito times, pontos, confronto direto), tive a sorte de conseguir a escolha número 1 e peguei meu homem Wemby. E como éramos apenas oito, me virei e peguei Scottie Barnes no final do segundo round, o que me deixou emocionado. Então peguei Kevin Durant com a primeira escolha do Round 3.

Mas, honestamente, acho que poderia ter enfrentado Jokic, SGA ou Luka em primeiro lugar na geral e ainda teria uma chance real de vencer a liga. Mas a queda após a quarta escolha é imensa. Eu amo Tyrese Haliburton tanto quanto qualquer outro cara, mas tenho alguns problemas de confiança com ele depois de sua estranha segunda metade da temporada passada. Não gosto do joelho de Giannis Antetokounmpo; Domantas Sabonis não bloqueia e rouba o suficiente para um grande homem; Não confio em Joel Embiid mais do que posso derrubá-lo; Anthony Davis, jogando 76 partidas na temporada passada, parece arriscado; e não sei se Jayson Tatum faz o suficiente para ganhar uma liga para você. Portanto, minha estratégia tem sido esperar uma escolha entre os quatro primeiros ou contentar-se com a última escolha. Eu simplesmente pego Anthony Edwards ou Trae Young no final do primeiro round se não estiver entre as quatro primeiras escolhas.

Os armadores estão disponíveis até tarde

Muitos especialistas dirão que é difícil conseguir assistências e que é preciso contratar bons armadores desde o início, mas vejo as coisas de maneira um pouco diferente. Terry Rozier, Scoot Henderson, Chris Paul, Russell Westbrook, Mike Conley, Alex Caruso e Keyonte George estão todos disponíveis no final dos draft e todos devem acumular números sólidos.

Acho que Scoot pode estar caminhando para uma temporada de destaque depois de uma média de 19,4 pontos, 3,4 rebotes, 9,7 assistências, 1,1 roubos de bola e 2,9 triplos em seus sete jogos de abril, e ele jogou muito melhor na segunda metade de sua temporada de estreia. George é um talento do tipo “balançar as cercas” que pode ser um boom ou um colapso, mas estou muito confortável em usar qualquer um desses caras como armador inicial para meus times de fantasia. Muitas vezes sonho em assistir o CP3 jogando lobs para Wemby.

Os centros também estão disponíveis até tarde

Além dos armadores, também existem centros muito úteis e com vantagens disponíveis até tarde. Daniel Gafford, Jalen Duren, Isaiah Hartenstein, Brook Lopez, Deandre Ayton, Naz Reid e Dereck Lively II estiveram todos lá nas últimas rodadas e todos eles são produtivos e valiosos nas ligas de fantasia. Estou muito intrigado com Hartenstein em Oklahoma City. E embora ainda não tenhamos visto como ele se relacionará com Chet Holmgren, o Thunder não contratou Hartenstein para sentar no banco. Hartenstein teve média de oito pontos, oito rebotes, um roubo de bola e um bloqueio na última temporada e esses números só podem aumentar em OKC.

Além disso, Reid ganha um grande impulso com Karl-Anthony Towns agora vestindo uma camisa dos Knicks. Adoro a ideia de agarrar Reid no final dos draft e, embora ninguém na lista acima vá instilar medo em seu oponente, todos eles são centros de fantasia sólidos.

Os pequenos atacantes com altas pontuações avançam rapidamente

Pode ser complicado encontrar um grande atacante após as primeiras rodadas do seu draft. Jalen Williams, Jaylen Brown, Kawhi Leonard, Paul George, Jalen Johnson, Mikal Bridges, Miles Bridges, Kyle Kuzma e Franz Wagner são os nomes maiores que tendem a estar disponíveis nas rodadas intermediárias. Não vou tocar em Leonard nesta temporada, mas estou animado para ver o que George fará na Filadélfia.

Os caras que irei focar aqui são “os Jalens”, como Williams e Johnson. Se você conseguir uma escolha alta e começar com um dos quatro primeiros jogadores, apoie-a com escolhas sólidas de segunda, terceira e quarta rodadas, e então se você conseguir colocar as mãos nos ‘Jalens’ nas rodadas 5 e 6, você deve estar pronto para lançar sua liga.

Está quase na hora do draft, já que a temporada começa em 22 de outubro! Espero ver você na sala de rascunho!