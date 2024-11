Basquete fantasia: você deve manter ou trocar Haliburton, Davis, Zubac?

O que você tem feito por mim ultimamente?

A clássica canção de Janet Jackson aplica-se particularmente bem aos esportes, onde as memórias que mais importam são frequentemente as recentes.

Às vezes, pode parecer que uma série recente de jogos é a nova realidade e que os jogadores que costumavam ser estrelas do basquete de fantasia nunca mais produzirão novamente. Para esses jogadores, é hora de entrar em pânico e fazer o que puder por eles em uma negociação, ou você deveria praticar um pouco de paciência?

Claro, o outro lado também é verdade. Quando você seleciona um jogador que você acha que será bom, mas ele sai em chamas – talvez sua escolha no segundo turno seja jogar como o melhor jogador de basquete, ou seu jogador no meio do turno de repente é um produtor de elite, ou o cara que nem foi selecionado é de repente um dos 20 melhores jogadores – é hora de comemorar e aguentar? Ou é melhor pensar em vender caro, antes que esses jogadores voltem à terra?

Estas são as situações e questões que ponderaremos neste espaço ao longo da temporada da NBA.

Pânico ou paciência?

Tyrese Haliburton, PG, Indiana Pacers

Haliburton foi uma revelação na temporada passada, com média de 24,4 PPG, 12,8 APG líder da liga, com 4,2 RPG, 3,5 3PG, 1,0 SPG e 0,7 BPG em seus primeiros 31 jogos antes que uma lesão no tendão o deixasse de lado por várias semanas e mais tarde limitasse seu produção para o resto da temporada. Depois de um verão para se recuperar, a expectativa era de que Haliburton retornasse a esse nível nesta temporada com um novo companheiro de equipe All-Star na quadra de ataque como companheiro de chapa, Pascal Siakam. Em vez disso, durante a primeira semana da temporada, Haliburton foi mais tardio do que candidato a MVP, com médias de 12,3 PPG, 3,7 APG, 3,3 RPG e 1,7 3PG. Ele até ficou sem gols em um dos jogos!

Então é hora de entrar em pânico ou de mostrar um pouco de paciência?

Veredicto: Seja paciente, mas diminua as expectativas. A paciência é necessária porque Haliburton é um jogador muito bom para ficar limitado por muito tempo, desde que esteja saudável. Ele deu sinais de que está saindo do medo em seus dois últimos jogos, perdendo 22 pontos para o 76ers no domingo, antes de seguir com um quase triplo-duplo de 19 pontos, 10 assistências e 9 rebotes contra o Magic na segunda-feira. Ele acertou quatro cestas de 3 pontos em cada jogo, depois de acertar apenas 1 de 16 em seus dois primeiros jogos. Ele está começando a encontrar sua forma.

Mas há razões para esperar que os números ofensivos de Haliburton permaneçam atenuados nesta temporada. Duas razões, em particular, são nomeadas Andrew Nembhard e Pascal Siakam. Na temporada passada, Haliburton desempenhou um papel heliocêntrico para os Pacers: todo o ataque passou por ele. Ele foi o principal manipulador da bola, bem como o principal criador de ataques para si e para os companheiros de equipe, além de ser um arremessador de alto volume tanto no drible quanto na cobrança. Foi uma reminiscência de quando Steve Nash foi para o Suns, uma geração atrás, e tudo passou por ele em seu caminho para dois MVPs.

A diferença para Haliburton nesta temporada é que Siakam não é apenas um finalizador. Ele jogou como atacante por longos períodos de sua carreira e é ótimo em criar seus próprios chutes e chutes para passes de companheiros de equipe. Ele é um centro de ataque All-Star, prejudicando o uso de Haliburton. Da mesma forma, Nembhard intensificou-se na ausência de Haliburton na temporada passada e provou que ele próprio poderia jogar como guarda principal em alto nível, culminando com médias de 21,0 PPG e 7,8 APG nas finais da Conferência Leste.

Com Siakam e Nembhard como titular, Haliburton simplesmente não é solicitado a carregar a mesma carga de criação ofensiva da temporada passada. Ele é um jogador muito bom para não postar números do calibre All-Star se estiver saudável, mas Haliburton liderando a liga em assistências enquanto marca em meados dos anos 20 por jogo pode não estar nas cartas nesta temporada.

Comemorar ou vender caro?

Anthony Davis, PF/C, Los Angeles Lakers

Davis está jogando atualmente em um nível que seria o mais alto de sua carreira se ele o mantivesse. Em quatro jogos, ele lidera a NBA com pontuação de 32,8 PPG, ao mesmo tempo que marca 12,0 RPG, 3,3 APG, 2,5 BPG, 1,5 SPG e até 0,5 3PG. Ele acerta 55% de seus arremessos de campo e mais de 80% da linha, e até vira a bola menos de duas vezes por jogo. Ele é o maior produtor de fantasia da NBA nesta temporada, e por uma margem significativa, de acordo com o ESPN Player Rater.

Davis foi uma escolha consensual no final do primeiro turno / início do segundo turno nesta temporada em drafts de basquete de fantasia, mas está jogando como se devesse ter ficado em primeiro lugar no geral. Este início poderia ser uma indicação do seu nível nesta temporada?

Na verdade… sim. Sim, pode.

Davis fez progressos visíveis na última temporada com sua assertividade e vontade de ser a principal opção de pontuação para o Lakers, muitas vezes até acima de LeBron James. Essa confiança, mais a continuidade de 76 jogos disputados, o recorde de sua carreira, levou Davis a produzir sua melhor temporada de fantasia com o uniforme do Lakers, com o quinto maior número de pontos de fantasia na NBA. A expectativa, se ele permanecesse nesse nível, era que a única coisa que poderia impedi-lo de ser um dos 5 maiores produtores de basquete de fantasia novamente nesta temporada seria a saúde; Davis jogou mais de 66 jogos em temporadas consecutivas apenas uma vez em sua carreira na NBA.

Contudo, as melhorias desta temporada não estão relacionadas com a questão sanitária. Em vez disso, o novo técnico do Lakers, JJ Redick, construiu todo o ataque em torno e através de Davis. Davis está tocando a bola e tomando decisões em quase todas as viagens pela quadra, e ele claramente recebeu luz verde para encontrar seu arremesso de forma agressiva. O ataque do Lakers está procurando maneiras de obter a boa aparência de Davis de forma consistente, e isso está mostrando seus 20,0 arremessos por jogo até agora.

Acontece que Davis já provou em sua carreira que é capaz de carregar esse tipo de carga de chute. Na verdade, Davis teve uma média de 19,9 FGA em um período de duas temporadas com os Pelicans durante as temporadas de 2017 e 2018, obtendo 28,1 PPG em 51,9 FG%. Mas Davis provou ser muito mais eficiente como artilheiro do Lakers, ganhando 55,9% de aproveitamento em campo em suas últimas duas temporadas. Sua agressividade de pontuação também aparece em seus números de lances livres, onde atualmente ele está ganhando 12,8 FTA por jogo. Davis se aproximando do ponto mais alto de sua carreira em tentativas de field goal, enquanto mantém a eficiência de pontuação do Lakers, com uma pitada de Redick alimentando a agressividade de pontuação de Davis, leva a um Davis capaz de desafiar a liderança tanto em pontuação quanto em pontos de fantasia nesta temporada.

Veredicto: Comemore… com muita cautela. Acredito que Davis pode manter esse nível, se permanecer saudável. Isso é um pouco ‘se’ por si só e pode influenciar a decisão de um gestor sobre vender caro. Mas se for assim, você estaria fazendo isso por esse motivo, não porque o nível dele seja uma ilusão.

Comemorar ou vender caro?

Ivica Zubac, C, LA Clippers

Ivica Zubac teve uma semana de estreia impressionante no novo visual do Clippers. uan Ocampo/NBAE via Getty Images

Zubac tem sido um sólido centro de RPG para os Clippers, flertando com um double-double todas as noites com média de 11,2 PPG (64,2 FG%, 70,8 FT%), 9,6 RPG, 1,2 APG e 1,3 BPG em 27,5 MPG no duas temporadas entrando nesta. Ele tem um ADP de 133,7, o que significa que ele estava prestes a ser convocado para uma liga padrão de 10 times e 13 escalações.

Então, por que, uma semana após o início da temporada, ele está liderando a NBA em rebotes (14,0 RPG) e com média de 22,7 PPG? Ele também está a caminho de quebrar o recorde de sua carreira com 4,3 APG, atualmente a terceira melhor marca entre os verdadeiros pivôs, atrás apenas de Nikola Jokic (7,0 APG) e Domantas Sabonis (6,0 APG). Zubac está em 17º lugar na pontuação de fantasia até agora, com média de 45,3 FP/jogo na pontuação padrão da ESPN.

Hum. O que está acontecendo?

Estou feliz que você perguntou.

Zubac tem mostrado flashes silenciosamente por várias temporadas, agora, que ele pode se apresentar e produzir quando necessário. Ele acertou 20 e 12 no primeiro jogo da temporada passada, marcou 20 rebotes em dezembro passado, acertou 22 e 19 contra o Lakers em janeiro e até fez um jogo de 20 e 15 nos playoffs. O grande homem tem jogo. O que lhe faltou foi o verdadeiro tempo de jogo de primeira opção e a responsabilidade ofensiva todas as noites. Ele teria seus flashes em um jogo, então os Clippers o abandonariam nos jogos subsequentes, enquanto outras estrelas como Kawhi Leonard, Paul George e James Harden carregavam a carga ofensiva.

Mas George agora joga pelo 76ers e Leonard está afastado indefinidamente devido a uma lesão no joelho, deixando o ataque dos Clippers desprovido de poder de estrela. Harden é o motor, mas fora dele o time está cheio de veteranos artilheiros e finalizadores que normalmente atuam como jogadores. O resultado é que, pela primeira vez em sua carreira, há um vácuo na pontuação e na criação de ataques na equipe de Zubac, e eles estão deixando-o ver se consegue preencher esse vazio.

E até agora, parece que ele consegue!

Zubac está jogando 36,7 MPG nesta temporada, superando a média de 27,5 MPG que ele obteve nas últimas duas temporadas, o que por si só foi um grande salto em relação à média de 20,9 MPG que ele obteve em suas primeiras quatro temporadas com o Clippers. Zubac está em sua nona temporada na NBA, mas é fácil esquecer que ele entrou na liga com apenas 19 anos. Ele está atingindo seu auge na NBA aos 27 anos, seu jogo amadureceu silenciosamente e ele parece pronto para dar um salto legítimo nesta temporada.

Mas mesmo com isso dito, é difícil imaginar que ele quase dobraria sua temporada de melhor pontuação e melhoraria sua melhor temporada de rebotes em mais de 50 por cento ao longo de uma temporada completa. Se Zubac mantiver sua função durante toda a temporada, posso vê-lo desafiando o ritmo de 20 e 10+, mas acho que ele desacelera um pouco do ritmo de 23 e 14. Além disso, Leonard deverá retornar aos Clippers em algum momento desta temporada. Quando o faz, ele volta a ser a opção de pontuação número um, com Harden como tenente principal, reduzindo o uso e as oportunidades de Zubac alguns degraus.

Veredicto: Comemore a ascensão de Zubac a um jogador capaz de desafiar 20-10 todas as noites quando necessário. Então, uma vez que ele tenha se estabelecido firmemente como candidato ao Jogador Mais Melhorado do Fantasy Hoops e o valor de seu nome tenha aumentado em suas ligas, eu venderia alto antes que Leonard voltasse e retomasse o papel principal.