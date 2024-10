Basquete fantasia: Wemby ultrapassou o Joker como escolha número 1?

Há vários anos, ter a escolha geral número 1 em drafts de basquete fantasia de qualquer formato significa que seu time terá Nikola Jokic. Foi praticamente uma enterrada. É assim que o grande homem de Denver tem sido bom em fazer tudo.

Embora Jokic não tenha desacelerado, o surgimento de Victor Wembanyama na última temporada – e as perspectivas de sua melhoria contínua em sua segunda temporada – significam que saber quem escolher com a escolha geral número 1 não é mais um acéfalo.

Então, quem nossos especialistas estão escolhendo se tiverem a melhor escolha nos draft desta temporada? Aqui estão Andre Snellings, Eric Moody, Eric Karabell, Steve Alexander e Jim McCormick com seus insights.

Snellings: Não estou escalando o Coringa nº 1 nesta temporada, apesar de seu currículo e perspectiva extremamente dignos, porque estou arriscando no alienígena. Wembanyama tem a chance de organizar uma segunda temporada inesquecível. Ele tem potencial para chegar à liderança da liga em pontuação e rebotes, e à liderança da liga entre centros em assistências, roubos de bola e arremessos de 3 pontos. Ele provavelmente liderará a liga em tocos, provavelmente por muito. Em ligas baseadas em pontos, projeto o Joker com um total de pontos de fantasia um pouco maior do que as estimativas conservadoras para Wemby, mas ainda está próximo. Essas mesmas estimativas conservadoras colocam Wemby numa ilha, sozinho em primeiro lugar, no valor projetado da liga com base na categoria. No geral, embora Jokic tenha um andar mais alto que Wemby, com a primeira escolha estou apostando no jogador sem teto.

McCormick: Selecionar Jokic como número 1 continua atraente devido à sua produção versátil incomparável, mas esta temporada apresenta uma oportunidade única de mudar para Wembanyama. Apenas no seu segundo ano, Wembanyama ostenta um potencial extraordinário tanto como força estatística como como âncora defensiva. Ele liderou a liga em blocos e terminou em 21º no total de roubos de bola entre os jogadores da NBA apenas em seu primeiro ano – que começou quando era adolescente. Apresentando capacidades defensivas raras e de elite com médias que ecoam o excelente Hakeem Olajuwon, sua habilidade no bloqueio de chutes pode redefinir as métricas defensivas de uma equipe. Ofensivamente, Wembanyama possui um arsenal de pontuação de três níveis que pode elevá-lo a novos patamares, tornando-o uma ameaça dupla capaz de superar as produções tradicionais de Jokic. Embora Jokic ofereça consistência, a mistura de defesa mundial e vantagem ofensiva explosiva de Wembanyama o posiciona como uma escolha emocionante e potencialmente transformadora nesta temporada.

Temperamental: Se eu tiver a primeira escolha geral, também passarei Jokic para Wembanyama em todos os formatos. Jokic, de 29 anos, ainda está no auge e teve média de 26,4 PPG, 12,4 RPG, 9,0 APG, 1,4 SPG e 1,0 BPG em 34,6 MPG em 79 jogos na última temporada. Wembanyama, com apenas 20 anos, está apenas arranhando a superfície do seu potencial. O novato teve média de 21,4 PPG, 10,6 RPG, 4,0 APG, 3,6 BPG e 1,2 SPG em apenas 29,6 MPG. Com mais minutos e uma entressafra completa, Wemby pode superar Jokic este ano. Estou confortável em aceitá-lo em 1.01, e você também deveria estar.

Victor Wembanyama será um dos primeiros jogadores fora do tabuleiro em praticamente todas as ligas nesta temporada. Ronald Cortes/Getty Images

Karabell: Ir com Jokic em primeiro lugar no geral certamente é a escolha segura, já que ele não mostra sinais de diminuição de desempenho em seu futuro próximo. No entanto, Wembanyama tem todas as vantagens. Olhe para frente, não para trás. Jokic continua em seu auge incrível e eficiente, mas Wembanyama pode alcançar o suficiente de sua imensa vantagem em sua campanha do segundo ano para me influenciar. Afinal, quando os minutos de Wemby aumentarem, também aumentarão todos os seus principais números de fantasia. Por que ele não consegue média de 25 PPG e 12 RPG, no mesmo nível de Jokic? Embora Jokic tenha uma grande vantagem em assistências, Wemby bloqueou quase 200 arremessos a mais do que Jokic na temporada passada e acertou mais 45 arremessos de 3 pontos. Esses números só aumentarão.

Alexandre: Esta é uma das perguntas mais fáceis que tive de responder à medida que a nova temporada se aproxima. Em primeiro lugar, vou levar Wembanyama em todas as ligas onde conseguir a escolha número 1. E se eu conseguir a segunda escolha? Vou levar Luka Doncic. Mas dê-me a terceira escolha e ficarei feliz em pegar o Coringa. Wemby não teve muitas jogadas disputadas na temporada passada e era um novato, mas ainda assim levou muitos times a um campeonato de fantasia. Seus minutos, função e números só vão aumentar a partir daqui, e ele será quase injusto no Fantasy daqui a um ou dois anos. Enquanto isso, Luka está acumulando quase 34 pontos, nove rebotes, oito centavos, 1,5 roubos de bola e impressionantes 4,1 arremessos de 3 pontos. Esses números simplesmente saltam da página. E embora Jokic seja o “Velho Sr. Confiável” todas as noites, Wemby e Luka fazem mais para ajudar os times de fantasia, na minha opinião. Se eu conseguir uma escolha entre os três primeiros, ficarei muito feliz, porque saberei que vou sair com Joker, Wemby ou Luka. Mas se Wemby e Luka ficarem em primeiro e segundo lugar na minha frente escolhendo o terceiro, ficarei um pouco desapontado.