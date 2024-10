Basquete fantástico: previsões ousadas para a temporada 2024-25 da NBA

Às vezes é preciso o olhar de um especialista para ver algo antes de todo mundo, como Tyrese Maxey se tornando um artilheiro de 25,9 PPG aos 23 anos ou Derrick White se tornando um dos 30 melhores jogadores de fantasia em sua oitava temporada da NBA.

Jogue basquete fantasia de graça Crie ou participe de uma liga de basquete fantasia na ESPN. Sua corrida pelo campeonato começa hoje! Inscreva-se hoje!

E então houve Damian Lillard lutando em sua primeira temporada em Milwaukee, com sua pontuação caindo de 32,2 PPG em 2022-23 para apenas 24,3 em 2023-24.

Quantas pessoas previram isso?

Se você fez isso, você teve uma grande vantagem na competição em suas ligas de basquete fantasia – isso é certo!

Com isso em mente, reunimos nossos especialistas em basquete fantasia – André Snellings, Eric Moody, Eric Karabell, Jim McCormick e Steve Alexander – para detalhar suas previsões mais ousadas de basquete fantasia para 2024-25.

Cam Thomas termina como um dos 30 melhores jogadores de fantasia nesta temporada.

O Brooklyn Nets está em reconstrução e é projetado para ser um dos piores times da liga, mas Thomas marcará muito. Na última temporada, ele teve média de 22,5 PPG em 31,4 MPG com 18,0 tentativas de field goal. Com Ben Simmons passando em arremessos abertos, Thomas está na fila para uma enorme taxa de utilização. Ele também é um candidato legítimo para liderar a liga em pontuação e contribuirá também para outras áreas estatísticas, como assistências. Atualmente, ele é o jogador número 67 retirado do tabuleiro nos draft da ESPN, o que é muito baixo. — Temperamental

Pelo menos um do grupo de Jalen Green, Anfernee Simons e Cam Thomas terminará entre os cinco primeiros da NBA em pontuação.

Na temporada passada, o quinto maior artilheiro foi Kevin Durant com 27,1 PPG. Thomas ficou em 26º lugar na liga (22,5 PPG), Green em 42º (19,6 PPG) e Simons não jogou jogos suficientes para se classificar, mas teria ficado em 22º com seu 22,6 PPG. Todos são jogadores jovens com períodos comprovados de mega-pontuação e todos com oportunidades de assumir funções maiores em seus times nesta temporada. Acredito que pelo menos um, se não mais, dá esse salto para os artilheiros de elite da NBA. — Snellings

Chet Holmgren se torna uma estrela da fantasia

Chet Holmgren e Victor Wembanyama já estão no ar raro. Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images

O salto do jogador desconhecido para o jogador rotativo é sempre um desenvolvimento intrigante. O raro avanço até o estrelato pode mudar a sorte de sua fantasia ou os resultados de times reais da NBA. A mais rara das transições, entretanto, é de estrela para superestrela.

Isso acontecerá com Holmgren nesta temporada. Minha opinião ousada é que ele ascenderá – embora não às alturas de Wemby – um nível estatístico inteiramente novo que inclui uma defesa dominante e um repertório ofensivo crescente que pode se tornar ainda mais perigoso devido ao talento adicional de sua equipe. Ele é o único jogador que deve ser considerado igual ao centro especial do San Antonio em termos de potencial de taxa de bloqueio, enquanto o apoio de seus talentosos companheiros de equipe o libera para transferências diretas, jogadas de cut-and-lob de alta eficiência e até mesmo spot-. até trabalho de 3 pontos. Colocando desta forma, esta é a última temporada em provavelmente uma década em que você pode tirar Chet fora da primeira rodada. — McCormick

Andre Drummond terá média dupla em pontos e rebatidas.

OK, Drummond tem 31 anos agora e não consegue isso desde a temporada 2020-21, mas que grande oportunidade ele tem agora que está de volta à Filadélfia. Sabemos que Joel Embiid não vai jogar perto de todos os jogos. Ele nem jogou metade dos jogos da temporada passada. Drummond teve média de 14,1 PPG e 17,9 RPG durante suas 10 partidas como titular no Chicago Bulls da última temporada, terminando com 8,4 PPG e 9,0 RPG no geral. Supondo que Drummond comece pelo menos o dobro, e talvez muito mais do que isso, ele se torna uma opção viável em ligas mais profundas. -Karabel

Naz Reid será um dos 75 melhores jogadores de fantasia nesta temporada.

Reid foi um queridinho da fantasia durante a última metade da temporada 2023-24 e terminou entre os 120 primeiros, apesar de jogar atrás de Rudy Gobert e Karl-Anthony Towns, que permaneceram relativamente saudáveis. Reid teve um ano de carreira com média de 13,5 pontos, 5,2 rebotes, 0,8 roubos de bola, 0,9 assistências e 2,1 arremessos de 3 pontos, mas foi ainda melhor após o intervalo, marcando 16,0 pontos, 6,6 rebotes, 1,0 roubos de bola, 1,2 bloqueios e 2,5 triplos. KAT está agora em Nova York e embora Julius Randle (e Gobert) ainda estejam no caminho, Randle não é KAT. Minnesota sabe o quão bom Reid é e estamos prestes a ver isso nesta temporada. — Alexandre