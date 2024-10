Bath & Body Works pede desculpas e remove vela com design semelhante a um capuz KKK

A vela se tornou viral na terça-feira, quando um usuário X postou uma captura de tela do produto, que mostrava o perfume “Snowed In” com um desenho de floco de neve contra um fundo vermelho.

No entanto, não demorou muito para que os usuários comparassem a impressão com os infames capuzes KKK, já que eles também são todos brancos, com pontas pontiagudas e pequenos orifícios cortados neles.