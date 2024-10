Beisebol fantástico: quais arremessadores são MVPs, LVPs de 2024?

Às vezes as melhores opções de fantasia são as mais velhas que procuram impressionar uma última vez. Chris Sale começou 20 jogos pelo Boston Red Sox de 2023. Ele venceu seis jogos, mas o fez com um decepcionante ERA de 4,30. E isso foi depois de ele ter conseguido fazer apenas 11 partidas nas três temporadas anteriores pelo Boston, já que o arremessador sofreu múltiplas lesões. Ainda assim, ter a Sale eclipsando 100 IP pela primeira vez desde 2019 foi claramente positivo.

O Atlanta Braves, vindo de duas temporadas de 100 vitórias, mas também de duas saídas antecipadas dos playoffs, foi negociado pela bem-sucedida, mas arriscada, venda no final de dezembro, na esperança de saúde e melhor desempenho. Venda, 35, entregue em ambas as áreas.

Ele arremessou seu maior total de entradas desde 2017 e também obteve o maior número de vitórias na carreira. Ele venceu todas as cinco partidas em maio (com um ERA de 0,56) e ganhou sua oitava indicação ao All-Star antes de dominar na segunda metade da temporada, enquanto o Braves, cheio de lesões, lutava por uma vaga nos playoffs. Sale pode acabar ganhando seu primeiro prêmio Cy Young. Uma escolha intermediária na maioria das ligas da ESPN, Sale é uma escolha fácil para o prêmio MVP de arremessador de fantasia da ESPN desta temporada.

Outros candidatos a arremessadores MVP

Seth Lugo teve mais vitórias em 2024 do que nas três temporadas anteriores juntas. PA

Seth Lugo, SP, Royals de Kansas City: Lugo teve sucesso como titular do San Diego Padres de 2023, mas talvez poucos tenham notado ou se importado quando ele assinou um lucrativo contrato de dois anos com o oprimido Royals. Lugo, 34, foi escolhido no final da rodada na ESPN ADP, mas foi um dos melhores arremessadores do Fantasy nesta temporada para um time adversário, terminando entre os líderes da liga em vitórias, ERA e WAR.

Shota Imanaga, SP, Filhotes de Chicago: Depois de anos de excelente desempenho no Japão, Imanaga juntou-se aos Cubs e não permitiu uma corrida merecida nas três primeiras partidas. Ele não perdeu um jogo até o final de maio e continuou com sucesso durante toda a temporada. A melhor parte é que os dirigentes do Fantasy não fizeram de Imanaga nem um dos primeiros 50 arremessadores da ESPN ADP.

Sean Manéia, SP, Mets de Nova York: Um swingman do San Francisco Giants de 2023, aparentemente com pouco a oferecer em fantasia, Manaea assinou um contrato de um ano com o Mets em janeiro e acabou como o arremessador mais valioso de Nova York, postando a melhor temporada de sua carreira. Muitos arremessadores não convocados nas ligas ESPN forneceram valor, mas poucos eclipsaram o que o ressuscitado Manaea realizou.

Menção honrosa: Jack Flaherty, Tigres/Dodgers; Michael King, Padres; Ronel Blanco, Astros; Luís Gil, Yankees; Cristopher Sanchez, Phillies.

MVP do arremessador substituto

Kirby Yates foi o maior valor de RP em 2024. Jayne Kamin-Oncea-EUA HOJE Esportes

Enquanto RHP Emmanuel Clase do Cleveland Guardians foi o melhor arremessador substituto do Fantasy em 2024, superando 40 defesas pela terceira temporada consecutiva e mantendo um ERA inferior a 1,00 durante quase toda a campanha, Clase foi um dos primeiros arremessadores substitutos escolhidos (de acordo com a ESPN ADP). Ainda assim, ele forneceu um valor fantástico.

No entanto, Texas Rangers RHP Kirby Yates não foi uma das principais escolhas em rascunhos. Na verdade, Yates, que salvou apenas sete jogos desde sua excelente campanha de 2019 com os Padres, ao lidar com lesões no braço, foi ignorado em quase todos os draft. Não se esperava que Yates fechasse, mas algumas semanas após o início da temporada, defesas surgiram em seu caminho. Os Rangers não conseguiram defender o título da World Series, mas não culpe Yates. Ele foi um dos maiores fechadores do Fantasy – e o MVP entre os apaziguadores.

Menção honrosa: Clase, Guardiões; Mason Miller, Atletismo; Ryan Walker, Gigantes; Robert Suarez, Padres; Kyle Finnegan, Nacional

Arremessador inicial LVP

Braves SP Spencer Strider venceu 20 jogos em 2023, eliminando 281 rebatedores líderes da liga com um ERA palatável de 3,86 e um forte WHIP de 1,09. Houve pouco debate sobre se ele merecia ser o primeiro arremessador fora do tabuleiro nos draft de fantasia de 2024, uma escolha entre os 10 primeiros em muitos deles. Strider também dominou o treinamento de primavera, postando um ERA de 0,79 em seis partidas, liderando todos os arremessadores em eliminações. Tal como aconteceu com seu companheiro de equipe em Atlanta, Ronald Acuna Jr., este era óbvio.

Após duas partidas de temporada, Strider relatou desconforto no cotovelo. Um UCL rasgado foi descoberto e uma grande cirurgia foi planejada. A temporada de Strider terminou depois de apenas duas partidas e nove entradas. O Acuna terminou alguns meses depois, mas ainda assim houve pouco debate. Talvez pareça injusto, mas os treinadores de fantasia não recebem um asterisco por terminarem em 10º lugar quando as lesões foram a principal causa. Com base no valor/atenção do dia do draft, Atlanta ostentava o LVP de fantasia tanto para rebatedores quanto para arremessadores.

Menção desonrosa (SP): Shane Bieber, Guardiões; Jesus Luzardo, Marlins; Bobby Miller, Dodgers; Eury Perez, Marlins; Chris Bassitt, Blue Jays.

Arremessador substituto LVP

Gigantes RP Camilo Doval foi o primeiro arremessador substituto selecionado em muitos formatos padrão da ESPN, logo à frente de Clase e Josh Hader do Houston Astros. Doval salvou 39 jogos em 2023. Em 2024, Doval lutou para manter o controle, acabando por ser rebaixado surpresa para as ligas menores em agosto. Mesmo depois de ser promovido de volta aos Giants, ele não fechou os jogos. Poucos gerentes de fantasia querem um fechamento com um ERA de 5,00 e um WHIP de 1,60.

Menção desonrosa (RP): Jordan Romano, Blue Jays; David Bednar, Piratas; Paul Sewald, Diamondbacks.