Belal Maomé vs. Shavkat Rakhmonov, Alexandre Pantoja vs. Kai Asakura é a manchete do UFC 310

Belal Muhammad faz a primeira defesa do título dos meio-médios contra Shavkat Rakhmonov na luta principal do UFC 310, marcada para 7 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

A co-luta principal também está marcada com Alexandre Pantoja colocando em disputa o título do peso mosca contra o ex-campeão do RIZIN Kai Asakura, que faz sua estreia no octógono com a chance de ser campeão em sua primeira luta pela promoção.

O CEO do UFC, Dana White, anunciou as lutas no sábado.

Muhammad retorna à ação após um desempenho dominante sobre Leon Edwards para se tornar campeão em julho. Demorou muito para Muhammad depois que ele teve uma seqüência de 10 lutas invencíveis antes de ter a oportunidade de se tornar campeão.

Quanto a Rakhmonov, a invicta máquina de demolição dos meio-médios chega à luta pelo título com um recorde perfeito de 18-0 e uma notável taxa de finalização de 100 por cento. Na verdade, Rakhmonov só assistiu ao terceiro round duas vezes em sua carreira e agora tentará adicionar Muhammad ao seu currículo na tentativa de conquistar o título do UFC.

Enquanto isso, Pantoja retorna para a terceira defesa do título peso mosca após despachar Steve Erceg em maio, no UFC 301. Ele enfrenta um desafio único de Asakura, que chega à luta com um cartel de 21-4, incluindo 13 vitórias por nocaute.

Asakura tem a rara oportunidade de lutar pelo título do UFC em sua estreia no octógono, após acumular vitórias notáveis ​​sobre nomes como Kyoji Horiguchi, Manel Kape e Juan Archuleta enquanto competia pela RIZIN no Japão.

Além dos eventos principais e co-principais, Nick Diaz também retorna à ação contra Vicente Luque depois que os meio-médios estavam originalmente programados para se encontrarem em agosto, mas o confronto foi adiado.

Também no card, Ciryl Gane enfrenta Alexander Volkov em luta decisiva no peso pesado do UFC.

Os confrontos anunciados anteriormente para o UFC 310 incluem o invicto peso pena Movsar Evloev enfrentando Aljamain Sterling e Anthony Smith enfrentando o também ex-desafiante ao título Dominick Reyes.

O UFC 310 será eliminado em Las Vegas em 7 de dezembro no último card pay-per-view da promoção em 2024.