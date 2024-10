Belal Muhammad defenderá título contra Shavkat Rakhmonov no UFC 310

Belal Muhammad (24-3) fará a primeira defesa do campeonato dos meio-médios contra o invicto Shavkat Rakhmonov na luta principal do UFC 310, no dia 7 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

Muhammad, 36, conquistou recentemente o título dos 170 libras ao derrotar Leon Edwards por decisão unânime no UFC 304, em julho. Seu primeiro teste como campeão será contra um homem com 100% de finalização.

Rakhmonov, 29 anos, é o terceiro colocado no ranking dos meio-médios do UFC e tem um cartel perfeito de 18-0, com todas as suas vitórias sendo por nocaute ou finalização. Rakhmonov vem de uma vitória por finalização sobre Stephen Thompson em dezembro de 2023.

O CEO do UFC, Dana White, anunciou o evento principal nas redes sociais e revelou o co-evento principal, que verá o campeão peso mosca Alexandre Pantoja defender seu campeonato contra Kai Asakura.

Asakura, 30 anos, terá a chance pelo título do UFC em sua estreia na promoção. Pantoja, 34 anos, tentará defender o título pela terceira vez. Em sua recente luta, o brasileiro derrotou Steve Erceg e manteve o título no UFC 301, em maio. Pantoja (28-5) está atualmente em uma seqüência de seis vitórias consecutivas.

O UFC contratou Asakura em junho após uma longa passagem pelo RIZIN, onde foi campeão peso galo da promoção. Ele entra no UFC com um recorde profissional de 21-4.

White também anunciou o retorno de Nick Diaz (26-10), que enfrentará Vicente Luque (22-10-1). Será a primeira luta de Diaz desde a derrota por paralisação para Robbie Lawler em setembro de 2021. A promoção tentou organizar a luta para agosto em Abu Dhabi, mas Diaz foi retirado devido a um “problema de viagem”.