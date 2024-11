Belal Muhammad fora da luta principal do UFC 310 vs. Shavkat Rakhmonov

A primeira defesa de título de Belal Muhammad terá que esperar.

O campeão meio-médio do UFC anunciou quinta-feira que está fora da luta principal do UFC 310 contra o desafiante Shavkat Rakhmonov devido a uma infecção óssea no pé. Al Zullino relatou pela primeira vez a retirada de Muhammad no Twitter.

Muhammad compartilhou a notícia em uma postagem nas redes sociais.

“Peguei uma infecção óssea no pé”, escreveu Muhammad. “Tive que colocar um cateter central de inserção periférica (PICC) em meu braço para antibióticos intravenosos nas seis semanas seguintes, sem atividade física.

“O plano de Alá é o melhor plano. Sinto muito por todos que vieram me ver. Estarei de volta em breve. Inshallah.”

No momento, o UFC está em busca de um substituto para Rakhmonov, mas uma pessoa com conhecimento da situação disse ao MMA Fighting que não se sabe se o invicto lutador competirá ou não no card de luta do dia 7 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. ou se o confronto for transferido para uma data e local posterior.

Muhammad conquistou o título com uma vitória por decisão unânime sobre Leon Edwards no UFC 304 em julho. “Remember the Name” está invicto nas últimas 11 lutas e não experimenta a derrota há quase seis anos.

Rakhmonov conquistou sua primeira oportunidade de campeonato do UFC com uma finalização no segundo round sobre Stephen Thompson no UFC 296 em dezembro passado. “Nomad” finalizou todos os 18 oponentes que enfrentou como profissional.