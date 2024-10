Belal Muhammad ri de Ilia Topuria revelando planos de se tornar campeão da 3ª divisão: ‘O cara tem síndrome de Napoleão’

O campeão meio-médio do UFC, Belal Muhammad, nunca desiste de um desafio, mas ele não vai considerar seriamente uma luta potencial contra alguém competindo duas categorias de peso abaixo dele.

Recentemente, Muhammad entrou em uma guerra de palavras com Ilia Topuria depois de alertar o campeão peso pena do UFC para tomar cuidado com o que ele diz ao se dirigir a Islam Makhachev após declarar planos de eventualmente lutar pelo título de 155 libras. O comentário levou a uma troca de ideias nas redes sociais, com Topuria dando um passo adicional quando disse que queria se tornar o primeiro campeão de três divisões do UFC, o que exigiria que ele lutasse pelo cinturão de Muhammad.

Embora Muhammad admita que se divertiu trocando golpes verbais com Topuria, ele não está nem remotamente preocupado que esse desafio realmente mereça sua atenção.

“Acho que aquele cara tem síndrome de Napoleão ou algo assim”, disse Muhammad ao MMA Fighting. “Caras baixos sempre agem como se fossem durões. Literalmente, acho que ele começou a me atacar porque alguém me perguntou por que ele está vindo para o Islã [Makhachev]. Eu disse mano, ele precisa se concentrar [Max] Holloway, que está na frente dele e você não quer desrespeitar os caras do Daguestão porque eles te veem pessoalmente, eles vão te dar um tapa. Eles não aceitam essas coisas. Eles não jogam o jogo da conversa fiada. É a vida real para eles.

“Acho que ele se ofendeu com isso. Ele está naquele modo em que acho que está tentando se encontrar e tentando mostrar aos fãs que ele fala mal e é um cara mau. Ele não é muito bom em falar mal. Quando ele vem até mim, é ridículo porque ele está basicamente copiando palavras de memes.”

Quanto às suas aspirações de ganhar títulos em múltiplas divisões, Topuria primeiro precisa superar sua próxima luta contra Max Holloway no UFC 308, enquanto defende o cinturão dos penas pela primeira vez.

Independentemente de vencer, Muhammad diz que ainda está muito longe de realmente saltar uma divisão e desafiar um campeão dominante como Islam Makhachev antes de ganhar pelo menos 25 libras para tentar a mudança para o peso meio-médio.

Por outras palavras, Maomé não está a levar esse desafio a sério.

“No final das contas, não vamos lutar na jaula, então por que você está me dizendo essas palavras? Você está tentando falar duro porque sabe que realmente não vai acontecer nada”, disse Muhammad. “Ele pode dizer ‘Quero chegar aos 170 e ser tricampeão depois disso’, mas você sabe que não é.

“Eu nem acho que ele vai passar por Holloway. Acho que ele vai perder essa luta e então nem precisaremos ouvir sua maldita voz de rato.”

Quando se trata da luta de Topuria no sábado, Muhammad planeja torcer para que Holloway vença, mas essa não é uma situação em que ele apenas espera ver o título dos penas mudar de mãos.

Muhammad espera absolutamente que isso aconteça.

“Estou torcendo por Max, mas acho que em termos de habilidade, Max irá vencê-lo”, disse Muhammad. “Eu penso [Topuria] vai lá e empurra esses caras para frente e muitos dos caras com quem ele lutou eram mais baixos. Max é um boxeador mais alto. Ele não lutou com alguém como ele. Sabemos o quão bom é o queixo de Max. Acho que ele vai perceber quando chegar ao terceiro, quarto e quinto round que Max ainda está lá, ainda na frente dele.

“Nós o vimos ficar um pouco cansado no [Josh] Luta de Emmett. Acho que vai piorar nessa luta porque o Max está com volume alto. Ele mostrou a última luta, está trabalhando o seu poder. Acho que Max vai apagar as luzes.