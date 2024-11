Belal Muhammad sai da defesa de título do UFC 310 com infecção óssea

Belal Muhammad foi forçado a desistir da defesa do título dos meio-médios contra Shavkhat Rakhmonov em dezembro, revelou o campeão do UFC na quinta-feira.

Muhammad (24-3) defenderia seu título pela primeira vez contra o invicto Rakhmonov (18-0) na luta principal do UFC 310, no dia 7 de dezembro, em Las Vegas. Numa publicação nas redes sociais, Muhammad disse que desenvolveu uma infecção óssea no pé, que o manterá afastado de atividades físicas por pelo menos seis semanas. O UFC não anunciou se Rakhmonov permanecerá no card contra outro adversário.

“Sinto muito por todos que vieram me ver, voltarei em breve”, escreveu Muhammad nas redes sociais.

Peguei uma infecção óssea no meu pé .. tive que colocar uma linha de picc no meu braço para antibióticos intravenosos nas próximas 6 semanas sem atividade física … O plano de Alá é o melhor plano, sinto muito por todos que estavam vindo me ver Voltarei em breve inshAllah pic.twitter.com/xbXj2B8Szy – Belal Muhammad (@ bullyb170) 31 de outubro de 2024

Muhammad conquistou o título no início deste ano em uma decisão dominante sobre Leon Edwards. Rakhmonov há muito é considerado um potencial candidato ao título na divisão até 170 libras. Todas as 18 vitórias profissionais foram finalizadas.

O UFC provavelmente precisará de algum tipo de acréscimo ao evento pay-per-view dentro da T-Mobile Arena. Atualmente, a co-luta principal consiste na luta pelo título peso mosca entre Alexandre Pantoja e Kai Asakura. O ex-campeão peso galo Aljamain Sterling está no card, contra o peso pena Movsar Evloev. O favorito dos fãs de longa data, Nick Diaz, está programado para retornar pela primeira vez em três anos.