Bella Hadid posta fotos sensuais no Instagram no Victoria’s Secret Show

O desfile de moda da Victoria’s Secret de 2024 pode ter acabado, mas não para Bella Hadid, que postou um monte de fotos do evento e, acredite, você não vai querer perdê-las.

Bella enviou uma série de imagens sensuais em sua página do Instagram, mostrando os bastidores do encontro repleto de estrelas de terça-feira no Brooklyn, Nova York. E o modelo parece totalmente incrível.