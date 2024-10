Ben Affleck esquece Jennifer Lopez, só namorará mulheres que atendam a certas condições

Ben Affleck está voltando ao cenário do namoro após sua separação de Jennifer Lopez, mas desta vez está adotando uma abordagem diferente. De acordo com fontes, o ator de 52 anos só está interessado em namorar mulheres sóbrias ou em recuperação. Tem sido alguns anos desafiadores para Ben, especialmente depois de sua separação de Jennifer, então é compreensível que ele queira priorizar seu próprio bem-estar e sobriedade à medida que avança.

“Ele só quer namorar alguém sóbrio ou em recuperação. Os últimos dois anos foram difíceis para Ben e, à medida que ele começa a se curar, uma coisa fica muito clara: sua recuperação vem antes de tudo. Ele não vai colocar sua sobriedade em risco”, disse uma fonte com exclusividade ao DailyMail.com.

Jennifer Lopez se esconde e sai pela porta dos fundos para evitar Ben Affleck

Após a separação, Ben saiu da impressionante mansão de US$ 68 milhões que dividia com Jennifer e em seu próprio apartamento alugado em Brentwood, Califórnia. A natureza pública do rompimento o afetou, e seus amigos temiam que a tensão pudesse levar a uma recaída. É uma prova do compromisso de Ben com sua sobriedade que ele seja cauteloso sobre com quem se envolve romanticamente.

“Ben não desistiu dos relacionamentos e finalmente se sente pronto para seguir em frente e começar a namorar novamente. Ele não vai se envolver em nada sério até que o divórcio seja finalizado, mas isso não significa que ele não possa namorar“, acrescentou a fonte.

O compromisso de Ben com sua recuperação

É claro que Ben está demorando para curar e processar tudo o que aconteceu. Seu foco em permanecer sóbrio e cercar-se de influências positivas é admirável. É importante para qualquer pessoa, celebridade ou não, priorizar seu bem-estar mental e emocional, especialmente depois de passar por um momento difícil como um rompimento público.

Também é revigorante ver alguém sob os holofotes discutindo abertamente a importância da sobriedade e como ela influencia sua vida amorosa. Ao ser aberto sobre sua própria jornada, Ben está dando o exemplo para outras pessoas que possam estar enfrentando desafios semelhantes.

Quanto ao relacionamento com Jennifer, é evidente que os dois passaram por um período difícil antes de decidirem se separar. Embora seja sempre triste ver o fim de um relacionamento, está claro que Ben e Jennifer estão focados em seguir em frente e priorizar sua própria felicidade.

A decisão de Ben de namorar apenas mulheres sóbrias ou em recuperação mostra um nível de autoconsciência e compromisso com seu bem-estar que é verdadeiramente louvável. É um lembrete de que cuidar de si mesmo deve ser sempre uma prioridade, não importa o que esteja acontecendo na vida.