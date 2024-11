Ben Askren relata os problemas de Francis Ngannou com Dana White: ‘Tive que lidar com muitos anos em que Dana contou mentiras sobre mim’

Ben Askren sabe o que Francis Ngannou está a passar.

No início deste mês, Ngannou fez sua estreia no PFL, nocauteando Renan Ferreira no PFL Superfights: Battle of the Giants em sua primeira luta de MMA desde que deixou o UFC no ano passado.

O retorno de Ngannou reacendeu a discussão sobre sua saída do UFC, o que por sua vez levou o CEO do UFC, Dana White, a bater repetidamente em seu ex-campeão dos pesos pesados, dizendo que Ngannou é “cheio de merda”, que saiu porque não queria lutar contra Jon Jones, e questionando a atitude de Ngannou. personagem. Foi um ataque total a Ngannou, que Askren conhece muito bem.

“Dana passou anos mentindo, dizendo que eu não queria lutar contra os melhores, não queria desafios, estava fugindo e isso não poderia estar mais longe da verdade”, disse Askren em seu programa no YouTube com Daniel Cormier. “Então, foi uma pena ter esse cara – é essencialmente uma calúnia, dizendo coisas sobre mim que eu sabia que não eram verdade. Dana tem essa parte de sua personalidade quando não consegue o que quer e, nesse caso, ele não me ofereceu um contrato, então meio que conseguiu o que queria.

“Mas então eu acho que porque eu continuava a ter sucesso e as pessoas continuavam a me seguir, ele me queria em um canto escuro onde todos me ignoravam ou algo assim. Mas ele fez a mesma coisa com [Cris] Cyborg, acredito que Randy Couture teve uma experiência semelhante, obviamente agora Francis. Se eu pensasse muito, provavelmente poderia pensar em alguns outros. Mas há uma parte estranha da personalidade de Dana onde, se ele não consegue exatamente o que quer, ele simplesmente começa a cagar nas pessoas. E porque ele tem um microfone grande e porque geralmente é muito verdadeiro e correto, as pessoas simplesmente acreditam nele.

“Então tive que lidar com muitos anos em que Dana contou mentiras sobre mim que eram muito prejudiciais para mim, que ele não tinha razão ou base para fazer.”

Askren é ex-campeão dos meio-médios do Bellator e do ONE Championship e amplamente considerado um dos melhores lutadores fora do UFC durante sua disputa pelo título. Ele finalmente se juntou à promoção em 2019, quando o ONE Championship o trocou por Demetrious Johnson, e teve um novo relacionamento positivo com White, que elogiou a disposição de Askren de lutar e se promover.

Infelizmente, a carreira de Askren no UFC durou pouco, pois ele lutou para encontrar o mesmo nível de sucesso no UFC, indo apenas 1-2 na promoção antes de se aposentar no final do ano devido a lesões. E agora que está aposentado, Askren diz que simplesmente não tem nenhum relacionamento com White.

“Eu nunca vejo Dana”, disse Askren. “Não vejo Dana desde que terminei de lutar. Não estou mais naquele mundo. Eu não treino muitos lutadores… Eu meio que faço minhas próprias coisas.”