Benefícios funerários para veteranos: Sou elegível para uma bandeira funerária e como posso obtê-la?

EUSe você deseja homenagear um veterano ou reservista com uma bandeira funerária, aqui está um rápido resumo da elegibilidade e do processo para obtê-la. Bandeiras funerárias são fornecidos pelo Governo dos EUA sem nenhum custo, como forma de homenagear o serviço prestado aos veteranos e reservistas falecidos. Eles normalmente são colocados sobre o caixão ou colocados com a urna em uma cerimônia religiosa, servindo como um símbolo duradouro de gratidão por sua dedicação ao país.

Você é elegível para solicitar uma bandeira funerária se for parente mais próximo, como cônjuge ou filho, ou um amigo próximo do militar falecido. Para se qualificar, o membro do serviço devem atender a requisitos específicos. Isto inclui veteranos que serviram durante a guerra, aqueles que morreram na ativa depois de 27 de maio de 1941 e aqueles que serviram depois de 31 de janeiro de 1955.

Se o falecido serviu em tempo de paz antes de 27 de junho de 1950, ele ainda poderá ser elegível se tiver completado um alistamento completo ou tiver sido dispensado devido a uma deficiência relacionada ao serviço. Além disso, certos reservistas, incluindo aqueles que serviram nas forças militares filipinas dos EUA após 25 de abril de 1951, podem se qualificar.

Como solicitar uma bandeira funerária

Para solicitar uma bandeira de enterro, você precisará preencher o Formulário VA 27-2008 (Solicitação de Bandeira dos Estados Unidos para Fins de Enterro). Você pode baixar este formulário no site do VA ou compre um em um escritório VAum correio dos EUA ou um escritório funerário. Após preenchê-lo, leve-o até um desses locais para obter a bandeira. É uma boa ideia ligar com antecedência se você planeja pegar a bandeira nos correios, pois nem todas as filiais mantêm bandeiras funerárias em estoque.

Cuidando da bandeira

Se você quiser manter a bandeira como lembrança, aqui estão algumas dicas sobre cuidados adequados. Para evitar danos relacionados ao clima, não o deixe ao ar livre por longos períodos e exiba-o com respeito, sem adicionar anexos ou inscrições. Se você decidir que não deseja mais manter a bandeira, você tem a opção de doá-lo para um cemitério nacional com um programa Avenida das Bandeirasonde será exibido em feriados patrióticos. Alternativamente, se a bandeira estiver gasta ou danificada, você pode entregá-la a um Organização de Serviços de Veteranos (VSO)que respeitosamente o aposentará.

Sinalizadores de substituição

Se a bandeira for perdida, roubada ou danificada sem possibilidade de reparo, o VA não fornecerá substituições. No entanto, algumas organizações de veteranos podem ajudá-lo a adquirir uma nova. Esta homenagem simples, mas poderosa, significa muito para as famílias dos veteranos, proporcionando uma bela maneira de dizer adeus.