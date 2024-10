Benefícios VA Capítulo 36: O que são os benefícios VA do Capítulo 36 e como se inscrever para obtê-los?

Capítulo 36 Benefícios VAtambém conhecido como Planejamento e Orientação de Carreira Personalizados (PCPG)oferecem um recurso incrível para veteranos e seus dependentes. Se você deixar o serviço ativo em breve ou tiver alta no último ano, O Capítulo 36 oferece aconselhamento educacional e profissional gratuito para ajudá-lo a navegar na vida após o serviço. É uma oportunidade de obter suporte personalizado durante a transição de volta à vida civil ou ao prosseguir seus estudos.

Uma das grandes questões que os veteranos têm é: “Sou elegível?” Para se qualificar, você precisa atender a um destes critérios: você deve ser dispensado do serviço ativo sob condições que não sejam desonrosas dentro de seis meses, ou ter se separado do serviço ativo (novamente, sob condições que não sejam desonrosas) há não mais de um ano. Além disso, se você for elegível para qualquer programa de assistência educacional VA, ou se estiver atualmente usando benefícios educacionais do VA, você também se qualifica.

Então, o que exatamente você ganha? Capítulo 36 benefícios fornecem uma variedade de suporte. Você pode obter aconselhamento de carreira para ajudar a descobrir em que tipo de empregos civis ou militares você está interessado, aconselhamento educacional para orientá-lo em direção aos programas de treinamento ou áreas de estudo corretos, e até mesmo aconselhamento acadêmico e de adaptação para enfrentar quaisquer barreiras ao seu sucesso.

Há também suporte para currículo, ajudando você a construir as ferramentas certas para o mercado de trabalho, e planejamento de metas para mapear seus próximos passos. Esses são benefícios essenciais para ajudar veteranos ou seus dependentes a reentrar com sucesso na vida civil ou transição para novas carreiras.

Como se inscrever para aconselhamento educacional e de carreira VA Capítulo 36

A aplicação é super fácil e existem algumas maneiras de fazer isso. Você pode se inscrever on-line, por correio ou até mesmo pessoalmente no escritório regional da VA mais próximo.. Se você estiver usando o correio, precisará preencher o Formulário VA 27-8832 (Planejamento e orientação de carreira personalizada/Capítulo 36). Se você se qualificar, será convidado para uma consulta de carreira e orientação, onde receberá suporte individual para decidir seu próximo passo.

O que também é legal é que os familiares também podem se qualificar. Se você for dependente de um veterano, especialmente se o veterano tiver uma deficiência relacionada ao serviço, você pode ser elegível para os benefícios do Capítulo 36. Isto inclui cônjuges e filhos que se qualificam para programas educacionais VA, como o Projeto de lei GI pós-11 de setembro ou projeto de lei GI de Montgomery. Você receberá benefícios semelhantes, como aconselhamento educacional e profissional, ajudando você a explorar seus interesses e traçando seu plano de carreira.

Em suma, os benefícios do Capítulo 36 são uma ferramenta inestimável para os veteranos e suas famílias. É uma forma de facilitar a transição para a vida civil, fornecendo a orientação e os recursos necessários para ter sucesso na carreira e nas atividades educacionais.