Berhalter com fome novamente após disparo ‘realmente difícil’ da USMNT

Gregg Berhalter reconheceu que sua demissão em agosto do cargo de técnico da seleção masculina dos EUA foi “um momento realmente difícil”, mas disse que agora está com fome e motivado novamente para assumir suas novas funções como técnico e diretor de futebol do Chicago Fire.

Berhalter, 51, foi apresentado em seus papéis gêmeos na quinta-feira pelo proprietário do Fire, Joe Mansueto, e disse que vê a oportunidade com Chicago como uma chance de despertar um “gigante adormecido”.

Mas ele também refletiu sobre o que aconteceu com a USMNT durante o verão, incluindo a eliminação da fase de grupos da Copa América, que acabou lhe custando o emprego.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

“É um momento muito difícil quando você é demitido do cargo de treinador, e não quero comparar isso com a vida ou a morte, porque não é. Você ainda está vivo, mas é como lamentar uma morte”, disse Berhalter. . “E você acorda no dia seguinte e se sente muito mal. Sua confiança é abalada e é um momento muito difícil.

“Para mim, tratava-se realmente de estar com minha família nesses momentos e me dar tempo, liberdade e espaço para me sentir triste e mal. Não tivemos um bom desempenho na Copa América e quando você não tem um bom desempenho na em alto nível há consequências, e assumo total responsabilidade por isso, mas ainda dói.”

Berhalter acrescentou que, depois de superar o período de luto, ele reservou algum tempo para refletir sobre o que poderia ter feito melhor. Ele solicitou feedback dos participantes da USMNT, analisou suas respostas e identificou formas de melhorar.

“E a partir daí você fica motivado, certo? Agora eu quero a próxima oportunidade. Você fica com fome de novo”, disse ele. “E durante aquele período em que fiquei com fome, havia uma série de oportunidades que eu estava procurando e continuei voltando para Chicago e o potencial e o alinhamento.

“Não é todo dia que você trabalha para um homem como Joe Mansueto, que entende o que é um nível superior e como construir algo que seja realmente bom e sustentável.”

Gregg Berhalter posa com o proprietário do Chicago Fire, Joe Manseuto, em sua inauguração como o novo técnico e diretor de futebol do clube na quinta-feira. Imagens de Melissa Tamez-Imagn

Esse alinhamento inclui a abertura de um novo centro de treinamento, bem como muita flexibilidade na reconstrução do elenco de uma equipe que não conseguiu chegar à pós-temporada em cada um dos últimos sete anos. Mansueto também disse na quinta-feira que o time pretende construir um estádio específico para futebol e está visitando possíveis locais.

“Ter nosso próprio estádio específico para futebol é o que gostaríamos de ver”, disse ele. “E então estamos buscando isso ativamente e se conseguirmos encontrar o pacote certo em Chicago, acho que avançaremos nisso.”

Mansueto explicou que o anterior diretor de futebol do clube, Georg Heitz, notificou-o em agosto de que pretendia regressar à Europa. Com a pré-temporada da campanha de 2025 marcada para começar em janeiro, Mansueto sentiu que o tempo era essencial. Uma lista inicial de 80 candidatos foi rapidamente reduzida a três, dois nacionais e um estrangeiro.

“Queríamos dar a quem trouxemos tempo suficiente para poder trabalhar na escalação, analisar a organização, fazer mudanças. Então, queríamos contratar alguém o mais rápido possível”, disse ele.

Mansueto disse que inicialmente não era sua intenção ter uma pessoa ocupando as funções de diretor de futebol e treinador principal, mas que o histórico de Berhalter – ele anteriormente ocupou os dois cargos no Columbus Crew – o convenceu de que uma configuração semelhante funcionaria com o Fogo.

“Do meu ponto de vista, o que eu queria fazer, o que tentei fazer é criar um ambiente onde as pessoas pudessem fazer o seu melhor trabalho e se ele pudesse fazer o seu melhor trabalho como diretor de futebol e treinador principal”, disse Mansueto.

“Portanto, há uma conexão perfeita. Estou bem com isso e ele construirá uma organização para descarregar as coisas.”

Mansueto trouxe Berhalter para uma entrevista de três horas e disse que ficou imediatamente convencido de ter encontrado o candidato certo.

“Todos saímos de lá e dissemos: ‘Esse é o nosso cara’”, acrescentou Mansueto.

Uma oferta foi feita há cerca de duas semanas e Berhalter aceitou.

“Eu e Joe estamos muito alinhados sobre onde queremos que este clube chegue”, disse Berhalter. “Trata-se realmente de criar um clube estabelecido de alto desempenho na Major League Soccer e ter consistência durante todo o tempo em que estamos aqui.

“A segunda coisa é sobre o potencial. Este mercado, este clube, esta equipa tem muito potencial e é isso que o torna emocionante.”

Quanto ao seu sucessor na USMNT, Mauricio Pochettino, Berhalter aplaudiu a Federação de Futebol dos Estados Unidos pela nomeação e disse que os dois não teriam problemas em trabalhar um com o outro.

“Ele é um cara legal”, disse Berhalter. “Acho que ele é uma ótima contratação para o futebol americano. [He’s a] treinador de topo, treinador de alto nível sabe como é a pressão, sabe como atuar em situações de pressão.

“Portanto, acho que é uma contratação muito boa e posso garantir que haverá um relacionamento e poderemos contar um com o outro, fornecendo-lhe jogadores e, esperançosamente, recebendo feedback dele também”.