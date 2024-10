Beyoncé inscrita na categoria Country do Grammy: Reportagens

Beyoncé O álbum “Cowboy Carter” pode não ter conquistado muita glória na temporada de premiações ainda, mas ela pode estar se preparando para um confronto no Grammy – há rumores de que o álbum foi inscrito para uma categoria importante na cerimônia do próximo ano.

Mas, desta vez, o álbum country de B é um dos maiores do ano, então ela tem uma chance muito melhor de ser reconhecida – embora não vamos esquecer o enorme alvoroço quando ela não obteve nenhuma indicação no recente CMA Awards, e então foi zero para 17 no People’s Choice Country Music Awards na semana passada.