Bhad Bhabie se reconcilia com o distante pai Ira Peskowitz

Danielle Bregoli também conhecido como Bhad Bhabie tem um relacionamento drasticamente melhor com seu pai distante, Ira Peskowitz … TMZ descobriu que ele está totalmente de volta à vida dela.

Fontes próximas à situação dizem ao TMZ… Danielle se reconciliou com seu pai no verão de 2023. Disseram-nos que foi ela quem entrou em contato com ele… resultando em algumas conversas iniciais por mensagem de texto e telefone.