Bielsa do Uruguai: comentários de Luis Suárez afetaram minha autoridade

O técnico da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, admitiu que sua autoridade como técnico foi afetada pelas acusações públicas feitas por Luis Suárez no início deste mês.

O ex-atacante uruguaio criticou Bielsa por implementar o que chamou de condições de trabalho problemáticas durante a Copa América de 2024, antes de detalhar a falta de comunicação entre a comissão técnica e os jogadores.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Suárez revelou mais tarde que se sentiu magoado com as ações do técnico e pediu aos torcedores que não se voltassem contra os jogadores se “algo der errado” no futuro.

Bielsa abordou publicamente o assunto pela primeira vez após a derrota do Uruguai por 1 a 0 para o Peru nas eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo.

“Não desconheço o que aconteceu e sei que a minha autoridade foi afetada de alguma forma”, disse Bielsa. “Mas preparei-me para o jogo com a maior seriedade e a resposta dos jogadores foi a mesma de quando comecei a trabalhar aqui. Não alterou em nada a convicção com que o jogo foi preparado.”

Antes da derrota, o presidente da Federação Uruguaia de Futebol, Ignacio Alonso, prometeu todo o seu apoio a Bielsa e reiterou que o treinador continua a ser uma parte fundamental do projeto que conduz à Copa do Mundo de 2026, assim como fez ao chegar em maio de 2023.

“Correto, o que o Luis disse é verdade, ele me contou coisas, e o Jorge [Giordano] também”, disse Alonso ao programa De fútbol se habla así da DirecTV.

Marcelo Bielsa disse que os comentários de Luis Suárez afetaram sua autoridade. Foto de Edilzon Gamez/Getty Images

“Há uma transição de uma época para outra, com uma geração que entra com um legado incrível e apostamos que Marcelo [Bielsa]como líder do futebol, pode ser a figura ideal para o nosso time”, disse Alonso. “Estamos bem, o time tem mostrado coisas interessantes.

“O Uruguai tem esperança de chegar a 2026 com um ótimo compromisso futebolístico.”

Apesar da derrota, o Uruguai está em terceiro lugar nas eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo, com 15 pontos em nove jogos.

As seis melhores equipes se classificarão diretamente para a Copa do Mundo, enquanto o sétimo colocado será forçado a participar de uma partida de playoff interconfederações para ter a chance de garantir uma passagem para a competição.