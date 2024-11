Big 12 diz que nenhum jogo foi comprometido por comunicações de capacete não seguras

Os 12 Grandes determinaram na quinta-feira que nenhum de seus jogos foi comprometido por frequências não criptografadas usadas nas comunicações entre treinador e jogador durante o jogo nesta temporada.

Fontes disseram à ESPN na quarta-feira que as comunicações entre treinador e jogador para todos os jogos de futebol universitário do Power 4 nesta temporada foram em frequências não criptografadas, e a Texas Tech solicitou um relatório do Big 12 sobre seus jogos recentes contra TCU e Baylor – ambas derrotas. – para garantir que a integridade dos jogos não fosse comprometida.

O diretor atlético Kirby Hocutt disse que levantou a questão durante uma ligação com os diretores atléticos dos 12 grandes na terça-feira, depois de saber que qualquer pessoa com um scanner e conhecimento de como localizar as frequências tinha acesso a essas comunicações no jogo.

“Seguindo as preocupações de todo o setor em torno das comunicações com capacetes, as 12 Grandes conduziram uma revisão dos jogos de conferência e dos processos de comunicações com capacetes para abordar quaisquer questões levantadas pelas instituições membros em relação a este assunto”, disseram as 12 Grandes em comunicado divulgado na quinta-feira. “A análise mostrou que em nenhum momento qualquer competição das 12 Grandes foi comprometida.”

Além disso, todos os programas de comunicação de capacete Big 12 agora têm a atualização do GSC que fornece criptografia, e as escolas podem usar o CoachComm ou o GSC para comunicação entre treinador e jogador, a seu critério.

GSC é o fornecedor de dispositivos de comunicação de capacete para todas as 68 equipes nas conferências Power 4 nesta temporada.

“Precisamos ter um jogo cuja integridade não seja questionável de forma alguma em uma tarde de sábado”, disse Hocutt à ESPN na quarta-feira. “Devemos isso aos 120 jovens do nosso time de futebol garantir que isso aconteça, que seja um jogo de competição justa e que o mesmo conjunto de regras seja aplicado.”

A revelação de que os times de futebol universitário não usam frequências criptografadas frustrou vários diretores atléticos das 12 grandes, que acreditavam que as escolas Power 4 tinham a mesma configuração criptografada usada na NFL, disseram fontes.

Esta é a primeira temporada de futebol americano universitário em que o uso de tablets e comunicações de capacete entre treinador e jogador foi permitido no nível da FBS. A NCAA aprovou a mudança nas regras em abril, seis meses depois de lançar uma investigação sobre o suposto esquema de roubo de sinal de Michigan sob o comando do ex-funcionário Connor Stalions.

Os executivos de operações de futebol da SEC, Big 12, Big Ten e ACC trabalharam em conjunto com o GSC nas quatro semanas seguintes para investigar possíveis preocupações e migrar para uma plataforma mais criptografada e segura.

Texas Tech (5-3, 3-2) optou por seguir em frente com um sistema diferente de treinador para jogador com comunicação criptografada fornecida pela CoachComm para seu jogo contra o número 11 do estado de Iowa no sábado, disseram fontes.

Uma fonte de uma escola Big 12 disse à ESPN que sua equipe comprou um scanner no início deste mês ao saber da vulnerabilidade potencial e conseguiu localizar sua própria frequência de comunicação entre treinador e jogador durante um treino.

A frequência não transmite todas as comunicações dos fones de ouvido entre os treinadores, o que seria inestimável, mas apenas o que um treinador diz a um jogador em campo – normalmente um quarterback no ataque e um linebacker na defesa – e somente quando o treinador está segurando o botão para falar com eles antes que a comunicação seja interrompida 15 segundos antes do snap.

“Não há vantagem real”, argumentou um chefe de gabinete das 12 Grandes. “Primeiro, você está falando uma língua diferente. Segundo, se você acha que seria capaz de transmitir em tempo real o que eles dizem e tenta fazer isso em campo, você está delirando. Você está apenas sendo seu estereótipo treinador de futebol paranóico. Você não pode transmitir isso para as crianças rápido o suficiente.”