BigXthaPlug elimina lista complexa e promete música melhor em novo álbum

Lançador de rimas do Texas BigXthaPlug não perdeu o sono por ter sido desprezado na lista dos “20 melhores rappers na faixa dos 20 anos do momento” da revista Complex – os números em sua conta bancária lhe proporcionam todos os sonhos agradáveis ​​​​do mundo !!!

BigX e seu O grupo de rap 6ixers se divertiu com o TMZ Hip Hop em Nova York antes do lançamento de seu próximo álbum “Take Care”.

O vendedor de platina nos diz abertamente que estava ciente da existência da lista… muito amor para todos os outros caras, mas BigX diz que está embolsando mais dinheiro do que eles com sua rotina independente.

Sua resposta foi o pólo oposto de NLE Choppa ‘s, que quase explodiu em resposta a não ser reconhecido como um dos jovens artilheiros do Complexo ao lado Carrinho Playboi , Ken Carson , Sim dar Jack Harlow .

Os palestrantes de hip hop claramente não estão na mesma página atualmente – BigX acaba de ser coroado como “Artista de Hip Hop Revelação em 2024” da Amazon Music Rotation em uma festa surpresa no hotspot de Los Angeles, The Dime, no fim de semana passado.