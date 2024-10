Bill Belichick para os Jets? Não tão rápido: uma estranha história perdida colocará esse sonho de lado

Bill BelichickA saga de James com o New York Jets é um dos capítulos mais fascinantes da história da NFL, marcado por uma breve passagem como treinador principal que durou apenas um dia. Em 2000, os Jets acreditavam que tinham seu homem em Belichick, o herdeiro aparente de Faturar parcelas. Parcells tinha acabado de deixar o cargo de técnico dos Jets, e Belichick, que atuou como seu coordenador defensivo, foi o sucessor natural. Tudo parecia preparado para uma transição tranquila até que Belichick chocou o mundo do futebol com uma mudança que ainda hoje deixa os torcedores balançando a cabeça.

Em 4 de janeiro de 2000, dia em que Belichick deveria ser apresentado como técnico dos Jets, ele surpreendeu a todos renunciando antes que a tinta pudesse secar. Em uma nota rabiscada às pressas, Belichick escreveu: “Eu renuncio ao cargo de HC do NYJ“, que instantaneamente se tornou um dos momentos mais infames da história da NFL.

Belichick deu uma explicação de 30 minutos à mídia, citando vários motivos para sua decisão, incluindo a incerteza em torno da propriedade da equipe. Parcells pretendia entregar a equipe para Robert Wood Johnson IV mas a venda não foi finalizada deixando Belichick desconfortável com a instabilidade no topo. Ele foi embora e, em poucas semanas, foi contratado pelo New England Patriots – uma mudança que mudou o curso da história da NFL.

A saída abrupta de Belichick dos Jets é frequentemente vista como o cenário definitivo do tipo “e se”. E se ele tivesse ficado? Ele poderia ter construído o mesmo tipo de dinastia com os Jets que construiu com os Patriots? Os fãs dos Jets só podem se perguntar. Em vez de, Belichick ganhou seis Super Bowls com os Patriotssolidificando seu legado como um dos maiores treinadores da história da NFL. Enquanto isso os Jets que lutaram durante décadas para encontrar um treinador capaz de levá-los ao sucesso consistente foram deixados para juntar os pedaços.

Agora, com os Jets mais uma vez em busca de um treinador principal após a demissão de Robert Saleh em 2024, os rumores de Belichick para Nova York ressurgiram, como sempre fazem sempre que os Jets precisam de um líder. Porém, desta vez, esses sonhos parecem ainda mais improváveis. Dianna Russini do Atlético recentemente despejou água fria na ideia, dizendo aos fãs para “colocar para dormir” a ideia de Belichick retornar aos Jets. Sobre O show de Dan Patrickela explicou: “Acho que é uma ideia divertida. Acho que às vezes é engraçado saber como terminou com Bill Belichick em Nova York. Mas Bill Belichick quer trabalhar para um dono realmente bom, e não acredito que ele pense que Woody Johnson o seja.“

Os comentários de Russini são um lembrete de que a breve história de Belichick com os Jets ainda está no passado. Sua decisão de se afastar do time há duas décadas estava enraizado em preocupações sobre propriedade e controle que provavelmente permanecem. Embora os fãs ainda possam sugerir que Belichick salve os Jets, a realidade é que seus dias com o time acabaram, e os Jets terão que procurar em outro lugar seu próximo líder.

A saída de Belichick dos Jets deixou uma marca indelével na franquia, e seu sucesso com os Patriots apenas aprofundou a dor dos fãs de Nova York. O fato de os Jets ainda não terem encontrado sua versão de Belichick, tantos anos depois, aumenta a ironia de tudo isso. Assim, enquanto os Jets se preparam para o próximo capítulo em sua busca por um treinador principal, é hora de finalmente fechar o livro sobre qualquer esperança de um improvável retorno de Belichick a Nova York.