Bill Belichick Rips Proprietário do Jets após a saída de Robert Saleh, ‘Ready, Fire, Aim’

Você provavelmente pode cruzar Bill Belichick fora da lista de possíveis substitutos para Roberto Saleh – o lendário técnico não fez rodeios ao compartilhar seus pensamentos sobre a recente mudança do New York Jets nos bastidores… alegando que foi mais uma decisão precipitada tomada pelo dono do time, Woody Johnson.

O oito vezes vencedor do Super Bowl falou sobre o estado da organização durante sua aparição no segundo quarto no “Manningcast” com Peyton dar Eli … dizendo à queima-roupa, ele não é fã de Gang Green – especialmente depois que Saleh foi expulso há uma semana.

“O técnico Saleh fez um bom trabalho com esse programa”, disse Belichick durante o “Monday Night Football”.

“Ele trouxe uma cultura, um nível de resistência e competitividade.”

Os Patriots reconheceram fortemente o início lento do ataque na campanha de 2024-25… mas, no final das contas, os Jets não estão tão longe de entrar no caminho certo.

Peyton concordou… dizendo que achava que era “muito cedo” para puxe o plugue na experiência de Saleh em troca de treinador interino Jeff Ulbrich.

Belichick explicou que é normal para Nova York … acrescentando: “Isso é mais ou menos o que tem acontecido com os Jets. Eles mal ganharam mais de 30% nos últimos 10 anos. O proprietário sendo o proprietário … apenas pronto , fogo, adivinhe.”

É claro que BB tem ligações com os Jets – ele foi o técnico principal em duas ocasiões distintas… mas nunca treinou oficialmente um jogo para eles.

Ele ficou famoso por renunciar um dia em sua segunda passagem pelo time para se juntar ao New England Patriots… rabiscando uma breve nota em um guardanapo, sobre a qual ele brincou com os irmãos Manning na segunda-feira.