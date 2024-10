Bills derrapa em dois jogos enquanto os Jets iniciam uma nova era com uma derrota

EAST RUTHERFORD, NJ – Durante todo o jogo, o Buffalo Bills desistiu de grandes jogadas incomuns contra o New York Jets. Nada mais notável do que permitir que os Jets marcassem em um Hail Mary no final do primeiro tempo para torná-lo um jogo de três pontos, apesar do ataque do Bills ter marcado um touchdown em três de suas primeiras quatro tentativas.

Mas foi em outro lance quando o corner de níquel Taron Johnson anunciou seu retorno ao time titular da maneira mais barulhenta possível, acertando um passe de Aaron Rodgers faltando pouco menos de dois minutos para o final para preservar uma vitória por 23-20.

Johnson, um All-Pro do segundo time de 2023, estava jogando sua primeira partida desde a semana 1, quando sofreu uma lesão no antebraço.

A defesa do Bills cedeu oito jogadas de 20 ou mais jardas para os Jets. Nos três primeiros jogos do ano, o Bills permitiu sete dessas jogadas. Esse número está agora em 15 das semanas 4 a 6. Buffalo também permitiu um ataque dos Jets que entrou em jogo com uma média de 80,4 jardas corridas por jogo para atingir 121 jardas no solo.

A unidade foi salva por dois field goals perdidos pelo chutador dos Jets, Greg Zuerlein, no segundo tempo, além de uma forte defesa na zona vermelha que permitiu aos Jets converter em uma das quatro viagens à zona vermelha.

Embora os Bills tenham perdido oportunidades (principalmente quando estavam envolvidos pênaltis), eles saíram com a vitória forçando as viradas necessárias e evitando erros cruciais. O quarterback Josh Allen já está há seis jogos consecutivos sem interceptar, o período mais longo de sua carreira.

A defesa do Bills não foi perfeita na noite de segunda-feira, mas fez grandes defesas quando era importante. Foto AP / Adam Hunger

Descreva o jogo em duas palavras: Recuperando-se. Não foi bonito, mas o Bills evitou a primeira seqüência de três derrotas consecutivas desde 2018 e manteve uma vantagem significativa na AFC East.

Estatística surpreendente: Josh Allen estava viajando a 26,26 mph quando soltou a bola em sua finalização de 42 jardas para RB Ray Davis no segundo quarto, a velocidade mais rápida de um quarterback em uma finalização profunda (mais de 20 jardas aéreas) nos últimos dois. mais temporadas (desde a semana 1 de 2022), de acordo com NFL Next Gen Stats.

Desempenho mais surpreendente: Davis. Ty Johnson foi o segundo defensor do time, atrás de James Cook, em termos de snaps, e embora Davis tenha mostrado seu potencial, este foi um desempenho significativo em uma noite em que Cook (dedo do pé) estava inativo. As 116 jardas de scrimmage de Davis no primeiro tempo foram as maiores de um novato do Bills em um tempo desde 1980. Ele terminou com 20 corridas para 97 jardas e três recepções para mais 55. Esse ataque está no seu melhor quando o jogo começa, e esse tipo de profundidade por trás de Cook é um bom sinal.

Tendência preocupante: Chutes de Tyler Bass. Os problemas de Bass têm sido uma preocupação desde o campo de treinamento, e a noite de segunda-feira foi um lembrete. Embora tenha sido uma noite tempestuosa – ventos sustentados de 27 km/h e rajadas na faixa de 30-35 mph – os problemas não são novos. Bass provavelmente teria perdido um PAT que foi muito para a esquerda, mas também foi bloqueado e ele também errou um field goal de 47 jardas. Ele fez um field goal de 22 jardas no quarto período, mas agora está 2 de 5 em 40-49 jardas nesta temporada (empatado na 31ª pior porcentagem nessa distância). –Alaina Getzenberg

Próximo jogo: vs. Titãs (13h horário do leste dos EUA, domingo)

Aaron Rodgers teve seu melhor desempenho da temporada, mas não foi o suficiente. Foto de Luke Hales/Getty Images

Novo técnico, novo jogador ofensivo, mesmo resultado para o New York Jets, que perdeu seu terceiro jogo consecutivo e perdeu a chance de conquistar o primeiro lugar na AFC East.

O técnico interino Jeff Ulbrich, que substituiu Robert Saleh, demitido abruptamente há seis dias, presidiu o mesmo tipo de desempenho que levou o proprietário Woody Johnson a demitir Saleh: muitos pênaltis (11 para 110 jardas), muitas oportunidades desperdiçadas e muitos pontos deixados em campo, incluindo dois gols perdidos pelo chutador Greg Zuerlein no segundo tempo.

Os Jets mostraram alguns sinais de vida no ataque sob o comando do novo playcaller Todd Downing, que substituiu o rebaixado Nathaniel Hackett, mas o resultado foi outra derrota esmagadora. Eles perderam por 10 pontos combinados nos últimos três jogos e agora estão prestes a sair da disputa.

Não era para ser assim para os Jets (2-4), que se consideravam candidatos ao Super Bowl. Johnson considerou esta a melhor escalação que ele teve em 25 anos, mas não está correspondendo às expectativas. Nem perto. Johnson imaginou que uma mudança no treinamento ajudaria, mas isso era mais do mesmo. A menos que a situação seja revertida rapidamente, os jatos 2024 serão considerados uma das maiores falências da história recente.

Análise do QB: Você pode segurar as manchetes “Rodgers está perdido”. Recuperando-se da batida de três interceptações da semana passada, Aaron Rodgers passou para 294 jardas – pouco menos de seu primeiro desempenho de 300 jardas em 28 jogos. Típico, certo? A noite inteira foi apenas uma provocação. Rodgers jogou bem o suficiente para vencer, mas foi prejudicado por três passes perdidos; os Jets lideram a liga em quedas. Rodgers (23 de 35, 2 TD, 1 INT) fez um momento mágico, um touchdown Hail Mary de 52 jardas para encerrar o primeiro tempo, mas ficou sem magia com uma interceptação no lance final do jogo dos Jets .

Desempenho mais surpreendente: Bem vindo de volta, Breece Hall. Um fator secundário nos dois jogos anteriores, Hall ganhou vida com Downing comandando as jogadas. A instável defesa de corrida de Buffalo também pode ter tido algo a ver com isso. De qualquer forma, Hall voltou ao seu estilo de ameaça dupla, produzindo 113 jardas corridas e 56 recepções. Houve mais criatividade no jogo de corrida e os buracos foram maiores. No final das contas, não foi bom o suficiente por causa da ineficiência da zona vermelha (1 em 4).

Tendência preocupante: O que há com os Jets e os running backs reserva? Eles não tinham respostas para o novato Ray Davis (152 jardas da scrimmage), que substituiu James Cook e se tornou o último substituto a brilhar contra eles. Lembra da semana 1? A estrela do San Francisco 49ers, Christian McCaffrey, foi um arranhão tardio e entrou Jordan Mason, que correu para 147 jardas, o recorde de sua carreira. A verdade é que a defesa de corrida dos Jets não foi muito boa. Mais uma vez, o desarme foi de má qualidade e a disciplina de lacuna deixou muito a desejar. O linebacker CJ Mosley voltou de uma lesão de três jogos no dedo do pé, mas jogou snaps limitados, já que Jamien Sherwood permaneceu como linebacker de Mike. Mosley foi removido no níquel.

Estatística surpreendente: Hail Mary de Rodgers para Allen Lazard viajou 52 jardas aéreas – o maior número completado por um quarterback dos Jets desde Mark Sanchez em 2010. Foi o quarto touchdown de Hail Mary da carreira de Rodgers; nenhum outro jogador teve mais de dois desde 2008. – Rico Cimini

Próximo jogo: no Steelers (20h20 horário do leste dos EUA, domingo)