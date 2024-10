Bills RB James Cook questionável com lesão no dedo do pé, planeja jogar

ORCHARD PARK, NY – O running back do Buffalo Bills, James Cook, será questionado para o jogo de segunda-feira contra o New York Jets devido a uma lesão no dedo do pé, de acordo com o técnico Sean McDermott, mas está planejando jogar o jogo, disse sua agência, LAA. Adam Schefter, da ESPN.

Cook sofreu uma lesão no dedo do pé durante a derrota da semana 5 para o Houston Texans e não participou dos treinos no início da semana. McDermott disse no sábado que Cook seria limitado no último treino da equipe da semana, e ele esteve em campo durante a parte do treino aberta à mídia.

Escolhas do Editor

O wide receiver Khalil Shakir (tornozelo), o defensive tackle Austin Johnson (oblíquo) e o níquel cornerback Taron Johnson (antebraço) também serão limitados e listados como questionáveis ​​para o jogo, segundo McDermott. Johnson não joga desde que se machucou na primeira viagem da Semana 1. Todos treinaram durante a parte aberta à mídia.

McDermott também disse que os wide receivers Curtis Samuel (dedo do pé) e Mack Hollins (ombro) deveriam estar “prontos para o jogo”.

Os Bills buscam evitar a primeira seqüência de três derrotas consecutivas do time desde 2018.