Bills RB James Cook saiu na noite de segunda-feira contra o Jets com lesão no dedo do pé

EAST RUTHERFORD, NJ – O running back do Buffalo Bills, James Cook, está inativo para o jogo de segunda à noite contra o New York Jets devido a uma lesão no dedo do pé sofrida na derrota da semana passada para o Houston Texans.

Cook foi um participante limitado no treino de sábado, depois de não ter participado no início da semana, e foi listado com uma designação questionável ao entrar no jogo.

“Está melhorando. Apenas melhorando a cada dia”, disse Cook após o treino de sábado. “Tentar voltar mais forte, ir lá e ajudar o time, como eu falei, só estou levando dia a dia, tratamento, ver o que, como me sinto na segunda-feira”.

Sem Cook disponível, a equipe retirou o running back novato Frank Gore Jr. do time de treino. Esta será sua primeira ação em jogos na carreira. Espera-se que os running backs Ty Johnson e o novato Ray Davis assumam uma carga significativa na ausência de Cook.

Os Bills tentam evitar uma seqüência de três jogos consecutivos de derrotas pela primeira vez desde 2018. Enquanto Cook está de fora junto com o defensive tackle Ed Oliver (músculo posterior da coxa), o wide receiver Khalil Shakir (tornozelo), o cornerback de níquel Taron Johnson e o defensive tackle Austin Johnson estão todos ativos após serem designados como questionáveis. Este será o primeiro jogo de Taron Johnson desde a Semana 1.