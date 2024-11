Bills ‘Von Miller’ feliz que todas essas coisas ficaram para trás ‘após proibição

ORCHARD PARK, NY – O lado defensivo do Buffalo Bills, Von Miller, voltou a treinar na quarta-feira depois que sua suspensão de quatro jogos por violar a política de conduta pessoal da NFL foi suspensa pelo comissário Roger Goodell na segunda-feira.

‘Estou em uma ótima situação. Estou muito feliz que tudo isso ficou para trás”, disse Miller, que perdeu as semanas 5 a 8 sem remuneração. “Desde que estou aqui com o Buffalo Bills, ou foi uma lesão ou a lista do PUP ou a suspensão, e estou muito feliz por ter tudo isso para trás pela primeira vez em dois anos e meio e poder me concentrar apenas no futebol.

“… Faltam nove jogos, e assim que algo for tirado de você – seja coisas de futebol, coisas da NFL, coisas da liga, como o que aconteceu no último mês ou se é [an] lesão – você simplesmente tem uma nova apreciação pelo esporte.”

Miller se entregou ao Departamento de Polícia de Glenn Heights (Texas) em 30 de novembro sob um mandado de prisão por acusação de agressão criminosa de terceiro grau a uma mulher grávida. As alegações de agredir sua namorada grávida no subúrbio de Dallas ocorreram durante a semana de despedida dos Bills em 2023. Ele foi preso na prisão DeSoto Tri-City naquela tarde, antes de ser libertado sob fiança de US$ 5.000.

Ele negou as acusações e disse que elas são “100% falsas”. O Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Dallas confirmou à ESPN no mês passado que o caso está encerrado. Nenhuma acusação foi apresentada no caso. A NFL conduziu uma investigação separada.

Miller não disse na quarta-feira se considerava apelar da suspensão.

“Estou apenas tentando enterrar isso e deixar isso para trás”, disse Miller, 35 anos. “… Tenho um time de 6-2. Josh Allen está jogando como um MVP. Essa é a nossa contraparte. Eles somam pontos. Sou capaz de passar rápido e fazer todas as coisas que faço. Então é aí que está meu foco. “

Uma isenção temporária de escalação foi concedida aos Bills para esta semana, quando Miller retorna de sua suspensão, e a equipe tem uma vaga aberta na escalação de 53 jogadores esperando por ele. Ele está nas instalações do time há duas semanas porque o acordo coletivo permite que os jogadores permaneçam no prédio durante a segunda metade do período de suspensão.

“Pelo que vi nas últimas semanas, [being in the facility] dá ao jogador a chance de, número um, do ponto de vista da saúde mental, estar de volta aos seus companheiros de equipe”, disse o técnico Sean McDermott. “E então, número dois, do ponto de vista da saúde física, fazer o que puder para se aprimorar. um pouco quando ele sai da suspensão.”

Goodell disse em março que considerou colocar Miller na lista de isentos do comissário, mas não achou que fosse apropriado na época, com base em todos os fatos. A lista do comissário isenta os jogadores de contar no elenco ativo por motivos determinados pelo comissário.

Miller disputou 27 jogos da temporada regular com o Bills e dois jogos dos playoffs desde que assinou um contrato de seis anos originalmente no valor de US$ 120 milhões em março de 2022. Ele sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior direito no Dia de Ação de Graças de 2022, e afirmou durante o campo de treinamento deste ano que ele “provavelmente não deveria ter jogado” em 2023 por causa da lesão. Ele reestruturou seu contrato nesta entressafra, reduzindo o salário e economizando US$ 8,645 milhões para o Bills em espaço no limite.

“Será bom ter Von de volta”, disse McDermott. “Ele está fora há quatro semanas e nunca tem certeza do que isso traz, certo, em termos de permanecer refinado, polido. Mas tenho certeza que ele está ansioso para voltar. Será bom tê-lo de volta.

“Mas, novamente, nunca se trata de uma pessoa, especialmente quando você joga no ataque. É sobre a soma das partes e são quatro caras correndo como um só. E isso será importante para nós à medida que avançamos na defesa geral.”

O Bills fez 3-1 enquanto Miller estava suspenso e tinha uma vantagem de 3 jogos e meio na AFC East antes do jogo em casa de domingo contra o Miami Dolphins. Miller teve três sacks nos primeiros quatro jogos da temporada.