Blac Chyna noiva do namorado Derrick Milano

Blac Chyna está pronto para dar o próximo passo com o namorado, Derrick Milão … a estrela do reality show ficou noiva do rapper, descobriu o TMZ.

Confira… DM se ajoelhou na celebração de boas-vindas da Howard University, Yard Fest, propondo um anel deslumbrante na frente de uma multidão de milhares de pessoas.

Sem surpresa, Chyna, que namora Derrick há mais de um ano, aceitou alegremente o pedido de seu namorado e disse “Sim !!!”

Chyna e Derrick oficializaram seu relacionamento em setembro de 2023 … no entanto, a dupla se uniu pela primeira vez vários meses antes.

Chyna pareceu confirmar que ela e Derrick haviam ficado juntos em maio de 2023, quando ela postou uma montagem de vídeo na primavera passada em homenagem ao marco de seu relacionamento.

Ela escreveu ao lado do upload … “Feliz aniversário de 1 ano @derrickmilano. 🙏🏽❤️ Refletindo sobre um ano de pura magia e alegria com você, meu querido Derrick. Seu amor, apoio e amizade encheram minha vida de luz e calor Obrigado por me mostrar o verdadeiro significado do amor. Que venham mais incontáveis ​​anos de amor e união.”

Isso marca o terceiro noivado de Chyna, já tendo sido noiva de ex-namorados Tyga dar Rob Kardashian … com quem ela respectivamente deu as boas-vindas ao filho, Rei Cairoe filha, Sonhar.

No entanto, nenhum desses relacionamentos resultou em uma caminhada até o altar… com as antigas chamas cancelando os compromissos antes de trocar qualquer voto.

Esperamos que a terceira vez seja o charme para Chyna.