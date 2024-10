Blog ao vivo da Batalha dos Gigantes da PFL: Cris Cyborg x Larissa Pacheco

Este é o blog ao vivo da PFL Battle of the Giants de Cris Cyborg x Larissa Pacheco, co-evento principal dos penas neste sábado em Riad, na Arábia Saudita.

Amplamente considerada uma das maiores lutadoras de todos os tempos, Cyborg é a atual campeã dos penas do Bellator, com cinco defesas de título em seu nome. Recentemente, porém, a brasileira de 39 anos vem se aventurando no boxe, com quatro vitórias nos últimos dois anos, incluindo duas em 2024. Agora Cyborg retorna ao octógono do MMA e faz sua estreia no PFL no que parece ser um das lutas finais de sua carreira histórica.

Depois de ir 0-2 no UFC no início de sua carreira, Pachecho mudou-se para o PFL em 2019, onde perdeu para Kayla Harrison em sua estreia na promoção. Pacheco chegou aos playoffs dos leves naquele ano, mas perdeu novamente para Harrison no campeonato. E até agora é a última vez que Pacheco perde. A brasileira de 30 anos está em uma seqüência de 10 vitórias consecutivas, incluindo derrotar Harrison para vencer a temporada dos leves de 2022 e, em seguida, se tornar a primeira campeã de duas divisões na história da promoção ao vencer o torneio dos penas de 2023.

Pacheco e Cyborg entram como co-headliner na 6ª e 7ª posição, respectivamente, no MMA Fighting Pound-for-Pound Rankings.

Confira o blog ao vivo do co-evento principal da PFL Battle of the Giants abaixo.