Blog ao vivo do UFC 307: Alex Pereira x Khalil Rountree Jr.

Este é o blog ao vivo do UFC 307 de Alex Pereira x Khalil Rountree Jr., luta principal pelo título dos meio-pesados ​​neste sábado em Salt Lake City.

Pereira, um exímio kickboxer antes de saltar para o MMA, já construiu uma carreira digna do Hall da Fama em apenas alguns anos no UFC. Um dos nove campeões de duas divisões na história da promoção, Pereira se tornou uma das maiores estrelas do esporte com seus nocautes incríveis e sua propensão a intervir para salvar o dia em pouco tempo. Uma vitória sobre Rountree construirá “Poatan” ainda mais como uma lenda viva e talvez consolidará sua reivindicação a outro prêmio de Lutador do Ano.

Um dos atacantes mais devastadores da divisão dos meio-pesados, Rountree é a definição de um candidato azarão, já que o nocauteador conquistou a chance pelo título, apesar de estar apenas em 8º lugar no ranking do UFC e de sair de uma suspensão de seis meses por uma falha. teste de drogas. Mesmo assim, Rountree recebeu a convocação para enfrentar Pereira e agora tem a oportunidade de consolidar seu status de “Glory Killer” e conquistar um inesperado título do UFC.

Confira o blog ao vivo do evento principal do UFC 307 abaixo.