Blog ao vivo do UFC 307: José Aldo x Mario Bautista

Este é o blog ao vivo do UFC 307 de José Aldo x Mario Bautista, luta do card principal deste sábado em Salt Lake City.

Amplamente considerado um dos maiores lutadores de todos os tempos, Aldo é campeão de longa data dos penas do WEC e do UFC e um dos pioneiros do MMA nas categorias de peso inferior. Depois de perder o título do UFC em 2017, muitos pensaram que isso poderia ser o fim da carreira de Aldo, mas em vez disso, “O Rei do Rio” desceu para o peso galo, onde continuou a acumular vitórias notáveis ​​​​ao se aproximar de seu aniversário de 40 anos. Após uma breve aposentadoria do MMA, Aldo voltou ao UFC no início deste ano para derrotar o candidato em ascensão Jonathan Martinez e agora tem mais uma dura luta contra o emergente Bautista.

Bautista, atualmente número 11 no ranking peso galo do UFC, entra na maior luta de sua carreira com uma seqüência de cinco vitórias consecutivas, mais recentemente conquistando uma vitória por decisão unânime sobre Ricky Simon em janeiro. O produto do MMA Lab espera se estabelecer como uma ameaça legítima ao título na categoria até 135 libras com uma vitória sobre um dos maiores de todos os tempos.

Confira o blog ao vivo da luta do card principal do UFC 307 abaixo.