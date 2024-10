Blog ao vivo do UFC 307: Ketlen Vieira x Kayla Harrison

Este é o blog ao vivo do UFC 307 entre Ketlen Vieira x Kayla Harrison, luta de abertura do card principal neste sábado em Salt Lake City.

Presença no peso galo desde que ingressou no UFC em 2016, Vieira iniciou sua carreira promocional com quatro vitórias consecutivas antes de sofrer sua primeira derrota na carreira para Irene Aldana. Desde então tem sido uma mistura para a brasileira, com vitórias de alto nível sobre Holly Holm e Miesha Tate, e uma derrota para a atual campeã Raquel Pennington. Agora Vieira tem a tarefa de reverter Harrison para conquistar a segunda chance no atual campeão.

Harrison, judoca duas vezes medalhista de ouro olímpico, é um dos atletas mais talentosos que já fez a transição para o MMA. Depois de passar os primeiros cinco anos de sua carreira no PFL, onde foi bicampeã dos leves, Harrison finalmente mudou para o UFC este ano, onde imediatamente causou impacto ao parar a ex-campeã peso galo Holly Holm no UFC 300. Agora Harrison é à beira da disputa pelo título com uma vitória sobre Vieira no sábado.

Confira o blog ao vivo de Vieira x Harrison abaixo.