Blog ao vivo do UFC 307: Raquel Pennington x Julianna Pena

Este é o blog ao vivo do UFC 307 de Raquel Pennington x Julianna Peña, co-evento principal da luta pelo título peso galo neste sábado em Salt Lake City.

Uma referência no peso galo feminino desde que entrou no UFC em O lutador final em 2013, o livro sobre Pennington durante grande parte de sua carreira ficou aquém da melhor oposição que ela enfrentou. Porém, tudo mudou em 2020, quando Pennington iniciou a série de seis lutas invencíveis que ela tem atualmente, que inclui a conquista do título vago do peso galo sobre Mayra Bueno Silva no UFC 297. Agora Pennington faz a primeira defesa de seu cinturão contra seu rival de longa data do TUF casa.

Peña, o vencedor da 18ª temporada de O lutador finalé mais conhecida por ser a autora de uma das maiores surpresas da história do UFC quando encerrou o reinado de Amanda Nunes com uma surpreendente vitória por finalização no UFC 269. Peña perdeu o título dos galos na revanche seis meses depois e está na prateleira desde então. depois devido a uma lesão, mas “The Venezuelan Vixen” espera recuperar o ouro do UFC em sua primeira luta em quase dois anos.

Confira o blog ao vivo do co-evento principal do UFC 307 abaixo.