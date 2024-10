Blog ao vivo do UFC 308: Ilia Topuria vs. Max Holloway

Este é o blog ao vivo do UFC 308 de Ilia Topuria x Max Holloway, luta principal pelo título dos penas, neste sábado, em Abu Dhabi.

Invicto em sua carreira de 15 lutas, Topuria – o 4º lutador Pound-for-Pound do mundo no MMA Fighting – gravou seu nome nos livros de história do UFC em fevereiro passado ao nocautear o campeão de longa data Alexander Volkanovski para reivindicar o 145- título de libra. Com apenas 27 anos, “El Matador” parece prestes a se tornar o próximo grande campeão dos penas se conseguir superar um dos maiores nomes de todos os tempos da categoria no sábado.

Holloway – empatado em 9º lugar na nossa lista Pound-for-Pound – é ex-campeão dos penas e um dos lutadores mais queridos do MMA. Houve alguns que pensaram que Holloway nunca encontraria o caminho de volta ao título de 145 libras depois de três derrotas para Volkanovski, mas a vitória de Topuria sobre o inimigo de Holloway mais uma vez abriu a porta para “Blessed”. Depois que Holloway deu um dos maiores nocautes de todos os tempos no UFC 300 e conquistou o título “BMF” de Justin Gaethje, ele agora espera se juntar a Jose Aldo como o único bicampeão peso pena na história da promoção.

Confira o blog ao vivo do evento principal do UFC 308 abaixo.