Blog ao vivo do UFC 308: Magomed Ankalaev vs. Aleksandar Rakić

Este é o blog ao vivo do UFC 308 de Magomed Ankalaev x Aleksandar Rakic, luta dos meio-pesados ​​em destaque neste sábado, em Abu Dhabi.

Amplamente considerado um dos melhores meio-pesados ​​do planeta – e atualmente número 3 no MMA Fighting Global Rankings – Ankalaev aparentemente se encontra fora das boas graças do UFC. Apesar de uma série de 12 lutas sem perder na promoção, Ankalaev afirmou que o CEO do UFC, Dana White, disse que ele precisava de uma vitória impressionante neste fim de semana para ganhar uma chance pelo título contra Alex Pereira. Diante disso, Ankalaev espera dar sequência ao nocaute vencedor do Performance of the Night em janeiro sobre Johnny Walker com outra tentativa de ganhar bônus no sábado.

Rakic ​​tem sido uma referência no top 10 da divisão dos meio-pesados ​​desde que ingressou no UFC em 2017, mas tem lutado para conseguir a vitória que o colocaria na disputa pelo título. Pior ainda, Rakic ​​está agora em uma seqüência de duas derrotas consecutivas, sofrendo uma infeliz derrota por lesão contra Jan Blachowicz que o deixou de lado por quase dois anos, antes de ser nocauteado por Jiri Prochazka no UFC 300. Rakic ​​espera parar a derrapagem e voltar a lutar. estabelecer-se como uma ameaça legítima ao título com uma grande vitória sobre a ovelha negra do UFC.

Confira o blog ao vivo do UFC 308 para Magomed Ankalaev x Aleksandar Rakic ​​abaixo.