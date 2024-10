Blog ao vivo do UFC Vegas 98: Brandon Royval x Tatsuro Taira

Este é o blog ao vivo do UFC Vegas 98 de Brandon Royval x Tatsuro Taira, luta principal do peso mosca neste sábado em Las Vegas.

Royval desafiou recentemente o campeão até 125 libras Alexandre Pantoja pelo cinturão em dezembro passado. Royval ficou aquém de sua disputa pelo ouro peso mosca, perdendo por decisão unânime, mas se recuperou no início deste ano com uma vitória por decisão dividida sobre Brandon Moreno no UFC México. Essa vitória levou Royval ao primeiro lugar no ranking peso mosca do UFC, mantendo-o na disputa pelo título, e uma vitória sobre a perspectiva crescente poderia lhe render outra chance pelo ouro.

Uma das perspectivas mais brilhantes de todo o MMA, Taira tem apenas 24 anos e já está entre os melhores pesos mosca do mundo. Por 6 a 0 desde que ingressou no UFC em 2022, Taira derrotou recentemente o ex-desafiante ao título Alex Perez em junho e agora espera consolidar sua chance pelo título com uma vitória sobre outro ex-desafiante ao título.

Confira o blog ao vivo do evento principal do UFC Vegas 98 abaixo.