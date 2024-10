Blog ao vivo do UFC Vegas 99: Anthony Hernandez x Michel Pereira

Este é o blog ao vivo do UFC Vegas 99 de Anthony Hernandez x Michel Pereira, luta principal dos pesos médios neste sábado em Las Vegas.

“Fluffy” Hernandez chega à atração principal com uma sequência impressionante de cinco vitórias consecutivas. Quatro dessas vitórias foram por finalização, já que Hernandez provou ser um dos grapplers mais perigosos, pesando 185 libras. Agora ele enfrenta um colega recém-chegado ao ranking em uma batalha para determinar quem terá a próxima chance de ficar entre os 10 primeiros.

Ingressando no UFC em 2019, Pereira – atualmente número 15 no MMA Fighting Global Rankings – começou sua gestão no UFC como meio-médio, ganhando fama com seu estilo chamativo que incluía ataques giratórios, backflips e uma série de outras manobras extravagantes. . Depois de alguns contratempos no início, Pereira recuperou o ritmo, conquistando cinco vitórias consecutivas na categoria até 170 libras antes de subir para o peso médio. Desde o salto, Pereira venceu três vitórias consecutivas em um total combinado de 3:01. Agora, Pereira está de olho em subir no ranking com uma rápida finalização sobre Hernandez.

Confira o blog ao vivo do evento principal do UFC abaixo.